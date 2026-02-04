Magyar Péter Orbánnak: Miért kell lemenni kutyába? Rettegni méltóztatik?

Olyan, a Sin City vizualitására hajazó AI-videót osztottak meg a közösségi oldalaikon a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor, amelyben Magyar Pétert hívja a vörös vonalon Ursula von der Leyen bizottsági elnök, és arra utasítja, hogy küldjön pénzt Ukrajnába.

A Tisza elnöke a videóra reagálva azt írta, hogy szükséges jogi lépéseket megtette, követőit pedig arra biztatta, hogy az eltávolítási kérelem kitöltésével jelentsék a tartalmat a Metánál.

Látom Orbán Viktor megint a jogszabályokat megsértve próbálja kamuvideókkal félrevezetni a magyarokat.

Miniszterelnök Elvtárs, Miért kell ezekkel ócska hamisítványokkal lemenni kutyába? Rettegni méltóztatik?

– írta Magyar.

Úgy folytatta:

Miért nem veszi fel az eredeti verziót Putyinnal? A lopott pénzből is több maradna és még az emberek is elhinnék, amit látnak az oldalán (már azok, akiket még nem tiltott le).

A Fidesz a mostani kampányba állította hadrendbe a mesterséges intelligenciát, a jelenségről bővebben itt írtunk.

Orbán sem először oszt meg ilyen tartalmat: egyszer például az AI segítségével lőtt gólt Magyarnak a Karmelita teraszáról.