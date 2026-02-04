fegyir sándorpintér sándorukrajna
Belföld

A budapesti ukrán nagykövettel, Fegyir Sándorral tárgyalt Pintér Sándor

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége
admin Papp Atilla
2026. 02. 04. 16:36
Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalt.

Az ukrán nagykövetség bejegyzése szerint a felek megvitatták a kétoldalú együttműködés legsürgetőbb kérdéseit, különös tekintettel az ukrán gyermekek magyarországi oktatásának biztosítására, valamint az ukránok számára indított Stipendium Hungarikum magyar diákösztöndíj-program folytatásának lehetőségére. Szó esett a 2022-2025 között Magyarországon született ukrán gyermekekkel, valamint a börtönben lévő személyekkel kapcsolatos kérdésekről.

Külön felmerült a magyar oktatási intézményekben létrehozandó tesztközpontok kérdése a nemzeti multidiszciplináris teszt sikeres letételének biztosítása érdekében, valamint a nemzetközi kiberbiztonság területén dolgozó szakértők közötti együttműködés kérdése.

Január végén a külügy bekérette az ukrán nagykövetet, ugyanis a kormány szerint ukrán vezetők sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal szemben. „A mai napon világossá tettük Ukrajna budapesti nagykövete számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi szuverenitását, és nem tűri, hogy az ukránok beavatkozzanak a választásokba a Tisza Párt oldalán” – írta a találkozó után Szijjártó Péter külügyminiszter.

Fegyir Sándorral a 24.hu novemberben közölt interjút.

