Miért lett váratlanul Draco Malfoy a legnagyobb sztár Kínában?

2026. 02. 04. 18:57

Aligha van jelenleg nagyobb sztár Kínában Tom Feltonnál, pontosabban a Harry Potter világában megformált karakterénél, Draco Malfoynál. Az olyan online áruházak, mint a Taobao, tele vannak szőke fiú képével díszített matricákkal, hűtőmágnesekkel és más ünnepi dekorációkkal – írja a BBC.

De miért pont most, az eredeti Harry Potter-filmek utolsó felvonásának megjelenése után tizenöt évvel árasztották el a kínai otthonokat a Draco Malfoyt gyerekként megformáló Tom Felton fotói? A válasz a holdújévben és egy szójátékban keresendő.

A Malfoy név kínai fordítása Ma-er-fu, melyben a „ló” és a „szerencse” szavak is megbújnak, ami különösen jól cseng a ló évének közeledtével.

Mindez persze nem jelentene sokat, ha Kínában nem örvendene hosszú ideje töretlen népszerűségnek a Harry Potter-univerzum. A regénysorozat kötetei több száz millió példányban keltek az ázsiai országban, amikor pedig 2020-ban a mozik újra bemutatták a Harry Potter és a bölcsek köve című első filmet, az három nap alatt 90 millió jüan (4,1 milliárd forint) bevételt generált.

