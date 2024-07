Nappali tűzgömb húzott át New York felett

Robaj rázta meg New York City és New Jersey egyes részeit helyi idő szerint július 16-án délelőtt – írja az ABC. A NASA szerint valószínűleg egy nappali tűzgömb okozta a jelenséget, egy ilyen objektum elég fényes ahhoz, hogy fényes nappal is észrevehető legyen.

A NASA arról számolt be, hogy helyi idő szerint 11:17-kor többen látták is a meteort. A becslések alapján az objektum nagyjából 80 kilométeres magasságban repült el az Upper Bay, illetve a Liberty Islanden álló Szabadság-szobor felett.

A meteor végül mintegy 50 kilométerrel Manhattan belvárosa felett eshetett szét.

Érdemes hozzátenni, hogy a számítások néhány szemtanú beszámolóján alapulnak, és elég bizonytalanok. Kameráktól vagy műholdaktól származó adatok nem állnak rendelkezésre.

A szakértők úgy vélik, hogy a meteor törmelékei nem érték el a felszínt. Az érintett időszakban egyébként katonai tevékenység is zajlott a környéken, ami megmagyarázhatja, miért hallottak többen ismétlődő rázkódást. Aries Dela Cruz, a New York-i városi vészhelyzet-kezelési hivatal munkatársa szerint káresetről vagy sérülésről nem érkezett bejelentés.