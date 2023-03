Bemutatkozott a Legion Slim laptopok nyolcadik generációja

Még idén érkeznek a frissített hardverrel szerelt Legion Slim 5 és 7 gamer lapropok.

A Lenovo a héten mutatta be a legújabb gamer eszközeit, amik között akadt egy teljesen új, pénztárcabarát termékcsalád, de emellett lehullott a lepel a nyolcadik generációs Legion Slim laptopokról is. Ezek a Lenovo Legion Slim 7i és 7 (16 hüvelyk), a Lenovo Legion Slim 5i és 5 (16 hüvelyk), valamint érkezik egy 14 hüvelykes kijelzővel szerelt Lenovo Legion Slim 5 is.

Ezek az első olyan Legion gépek a gyártó kínálatában, amik a Lenovo Artificial Intelligence (LA) chipkészletével rendelkeznek. A Lenovo AI Engine+-t működtető lapkák dinamikusan állítják be a Lenovo Legion ColdFront 5.0 hőszabályzót, ami használat közben képes optimalizálni a hűtést, minimális zaj mellett maximális teljesítményt biztosítva.

Lenovo Legion Slim 7

A Lenovo Legion Slim 7i Windows 11 operációs rendszerrel és akár 13. generációs Intel Core i9-13900H processzorral, a Lenovo Legion Slim 7 pedig AMD Ryzen 9 7940HS processzorral érkezik, és mindkettőből kérhető olyan változat, ami NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU-val és 32 GB 5600 MHz-es DDR5 RAM-mal rendelkezik. Ezek a modellek elérhetők 16 hüvelykes 16:10 Lenovo PureSight játékkijelzővel, amik a 2560×1600 pixeles felbontás mellett tudják a 240 Hz-es képfrissítést, de adott a 3,2K felbontást biztosító, 165 Hz-es, 100 százalékos DCI-P3 panel is.

A 99,99 wattóra kapacitású akkumulátor akár 10 órányi üzemidőt biztosít, a Super Rapid Charge pedig mindössze 80 perc alatt biztosítja a teljes töltést egy 230 W-os Slim adapteren keresztül. Emellett a gép mindkét USB-C portja támogatja a 140 W-os töltést, valamint a KijelzőPort 1.4-et, továbbá a Lenovo Legion Slim 7-sorozat a világ egyik első Wi-Fi 7-képes laptopja.

Lenovo Legion Slim 5

A Lenovo Legion Slim 5i és 5 egyaránt elérhető lesz 16 hüvelykes kijelzővel (WQXGA, 16:10, 500 nit, 240 Hz), és emellé csatlakozik a 14 hüvelykes Lenovo Legion Slim 5, amit már OLED panellel szerelt fel a gyártó. A Slim 5i akár 13. generációs Intel Core i7-13700H processzorral is kérhető, míg a Lenovo Legion Slim 5 esetében az AMD Ryzen 9 7840HS processzor az elérhető maximum, és mindkét modell forgalomba kerül NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop GPU-val.

A készülékben megtalálható az LA1 AI chip is, ami a Lenovo AI Engine+-t működteti, és a teljesítmény optimalizálása és a ventilátorzaj minimalizálása érdekében dinamikusan osztja el a teljesítményt a CPU és a GPU között. A sorozatú összes modellje elérhető lesz 32 GB 5600Mhz-es DDR5 RAM-mal, ami ráadásul utólag 64 GB-ig bővíthető. Az akár 80 Wh kapacitású akkumulátor maximum 8 óra üzemidőt biztosít, és a Slim 7 modellekhez hasonlóan támogatja a Super Rapid Charge funkciót, továbbá itt is adott a 140 W-os töltést támogató USB-C port.

Hogy a gépek pontosan mikor lesznek elérhetők Magyarországon, arról egyelőre nem közölt hivatalos információkat a gyártó, ahogy arról sem, hogy az új Slim 5 és Slim 7 modellek milyen áron kerülnek majd kereskedelmi forgalomba hazánkban.