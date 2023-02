Az Internet Explorer (végre) tényleg halott

Mint arról már beszámoltunk, a Microsoft június 15-től megszüntette az Internet Explorer böngésző támogatását, a Microsoft Edge legújabb frissítése pedig letiltotta a böngészőt a legtöbb számítógépen – írja a Verge.

A felhasználók túlnyomó többsége számára az Internet Explorer többé nem lesz elérhető, így 28 év után tehát végleg elköszönhetünk a legendás böngészőtől. A Windows 10 egy-két kiadása továbbra is lehetővé teszik az IE használatát, például a Windows 10 China Government Edition és a Microsoft Windows 10 hosszú távú szervizcsatornája.

Az IE-t először a Windows 95 operációs rendszerhez tartozó kiegészítőként adták ki 1995 augusztusában, és sokáig a legnépszerűbb böngészőnek számított. 2003-ban a felhasználási aránya mintegy 95 százalékos volt. A Firefox 2004-es, majd a Google Chrome 2008-as indulásával azonban a népszerűsége jelentősen visszaesett.

A vállalat 2016-ban felhagyott az IE fejlesztésével, a Windows 11 operációs rendszerben pedig a böngésző már nincs is benne. A helyét a 2015-ben megjelent Edge böngésző veszi át, ami a Windows 10-zel debütált. Az IE-t működtető technológia továbbra is működni fog, mivel az MSHTML és a Trident motor továbbra is támogatott marad. Előbbi még az Internet Explorer módot is lehetővé teszi a Microsoft Edge-ben. A Microsoft ígérete szerint ez a mód legalább 2029-ig támogatott lesz.