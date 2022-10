Összefog a Marvel és az EA, jön a Vasember videojáték

Mától ingyen letölthető a The Sims 4

Összefogott az Electronic Arts és a Marvel, az új megállapodás keretében pedig egy Vasember-játékot és legalább két másik, a Marvel-univerzumhoz köthető akció-kalandjátékot dobnak piacra közösen – írja a Reuters.

A Vasember-játék eredeti történet alapján készül, amely a milliárdos Tony Stark történetét mutatja majd be. Az új játékok konzolokon és PC-n is elérhetőek lesznek – közölte az EA. A gyártó már korábban is együttműködött a Marvel tulajdonosával, a Disney-vel több Star Wars-játékot készítettek.

A kaliforniai székhelyű EA azon játékipari szereplők sorához csatlakozik, akik népszerű szuperhősökről készítettek játékot. Az Activision Blizzard Pókember karakterét használta erre, a Warner Bros pedig Batman karakterére épülő játékokat fejlesztett. Az Electronic Arts játékai iránti kereslet jelentősen esett a világjárvány után.