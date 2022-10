Mától ingyen letölthető a The Sims 4

Október 18-tól, magyar idő szerint este 7 órától ingyen lehet letölteni a The Sims 4-et, a szimulátorjáték-széria egyik legjobban sikerült darabját. A kiadó Eletronic Arts közölte, nem csak időszakos akcióról van szó, egy modellváltással ugyanis örökre ingyenesen játszható lesz az alapváltozat. A DLC-kért, vagyis az extra tartalmakat kínáló szoftverekért természetesen a továbbiakban is fizetni kell majd, írja a hvg.

A döntés a szoftver PC-s, Maces, illetve Xbox- és PlayStation-változatait is érinti, így szinte az összes platformon ingyen kezdhetünk bele a játékba.

A játékot az EA felületéről, valamint az Originről és a Steamről is ingyenesen tölthetjük le. A The Sims 4 2014-ben, azaz kilenc évvel jelent meg, viszont a mai napig rengetegen játszanak vele. A játék a legtöbb online áruházban 20 euróért, azaz nagyjából nyolcezer forintért szerezhető be. Akik pedig EA Play, vagy EA Play Pro előfizetéssel is rendelkeznek, bónusz kiegészítőket kapnak ajándékba, teszi hozzá a vállalat.