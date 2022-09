A Huawei beelőzte az Apple-t

Nem egész egy nappal az új iPhone-ok bejelentése előtt a Huawei befarolt az Apple elé. A kínai gyártó olyan funkciót mutatott be új készülékeihez, ami várhatóan az iPhone 14 készülékeiben is helyet kap majd: a műholdas kommunikáción keresztüli üzenetküldést. A Mate 50 és a Mate 50 Pro ezáltal képes lesz rövid szöveges üzenetek küldésére és még a navigáció is használható lesz a kínai BeiDou műholdas hálózatán keresztül. A funkció a lefedettség nélküli területeken is használható lesz – írja a Verge.

Furcsa döntés a Huawei részéről, hogy míg a műholdas kommunikációt támogatják a készülékek, az 5G-t nem.

A Mate 50 és a Mate 50 Pro a Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G-s verzióját kapta meg, 8 GB RAM-mal. A Pro verziót az alapmodellnél valamivel nagyobb, 6,74 hüvelykes OLED kijelzővel szerelték fel, ami 120Hz-es képfrissítésre képes. Ehhez képest a sima Mate 50 egy 6,7 hüvelykes, 90Hz-es OLED panelt kapott. Mindkét eszköz hátlapján egy 50 megapixeles főkamera fekszik, állítható rekesznyílással. A szériát hazánkban szeptember végén mutatja be a vállalat, ekkor derül majd fény a magyar árakra is.

Mindkét modell kapott egy 13 megapixeles f/2.2-es rekeszértékű, ultraszéles látószögű kamerát, és bár mindegyik rendelkezik teleobjektívvel, a Pro egy továbbfejlesztett 64 megapixeles kamerát kap, ami 200-szoros digitális zoomra képes – a standard Mate 50 100-szoros digitális zoomot kínál majd egy alacsonyabb felbontású, 12 megapixeles érzékelővel.

A műholdas hálózat kiépítésének célja, hogy segítse a hálózat nélküli területeken élőket, például ismerőseik elérésében és a segélyszolgálatok igénybevételében.

A T-Mobile és a Starlink épp az elmúlt hetekben jelentett be partnerséget, amelynek célja, hogy ezt a funkciót Elon Musk cégének műholdak segítségével eljuttassa a T-Mobile előfizetőihez. Kezdetben a technológia igencsak korlátozott lesz. A T-Mobile szerint a rendszer lehetővé teszi majd a szöveges és akár képi üzenetküldést, de a hanghívások és az adatátvitel csak később válhat majd elérhetővé. Egyelőre úgy hírlik, hogy a Mate 50 telefonok csak szövegek küldésére lesznek képesek műholdon keresztül, fogadására nem. Tehát az elsődleges cél a segélyhívások elérhetővé tétele.