Átlag 21 fok lenne az ideális az otthonokban

Az emberek napjaik jelentős részét beltérben töltik el, a fizikai és mentális egészség szempontjából pedig nagyon nem mindegy, hogy milyen is a zárt környezet. A benti levegő összetétele, hőmérséklete, páratartalma és egyéb tulajdonságai ugyanis mind hatnak szervezetünkre. Vizsgálatok például kimutatták, hogy a szélsőségesen magas hőmérséklet megterheli a szív- és érrendszert, emellett pedig a koncentrációs képességet is csökkenti.

A megfelelő környezet nem csak a munkahelyeken elengedhetetlen, lakóhelyünkön is fontos, hogy kényelmesek legyenek a körülmények. Az otthoni klíma szabályzására szerencsére rengeteg módszer érhető el.

Ideális esetben egy fürdőszobában nagyjából 23, a nappaliban 20, a hálószobában pedig 18 Celsius-fokos a hőmérséklet. Az egész háztartást tekintve az átlag 21 Celsius-fok tekinthető kellemesnek.

A megfelelő hőmérséklet mellett az ideális páratartalom is számít. Ez optimálisan 40 és 60% közötti relatív páratartalmat jelent. Az alacsony páratartalom – 30% alatt – fokozza a porképződést, a nyálkahártyák és a szemhéj szárazságához vezethet. A túl magas páratartalom pedig a falakon kicsapódik. Érdekesség, hogy a legtöbb párát maga az ember termeli a főzéssel, fürdéssel, lélegzéssel, ruhaszárítással és a növények révén.

A hőmérséklet és a páratartalom mellett természetesen számos tényezőre érdemes odafigyelni otthoni környezetben, így a levegő összetételére, a penész és a zaj elkerülésére, valamint a fényszintre.

Cikkünkben öt tippet szedtünk össze, amelyek segíthetnek a kellemesebb lakóklíma megteremtésében.

Igazodjunk a naphoz

Hőmérséklet szempontjából az egyik egyszerű megoldás az, ha a naphoz igazodunk: nyáron árnyékosítással csökkentjük a beérkező, melegítő sugárzást, télen pedig a több napfény beengedésével emelhetjük a lakás vagy ház hőmérsékletét. Nyáron természetesen fontos, hogy a függönyök, rolók és egyéb árnyékolók alkalmazásával lehetőleg ne kényszerüljünk mesterséges fény használatára.

Szigeteljünk

Az ideális hőmérséklet megtartásában óriási segítség a megfelelő hőszigetelés is. A szigetelés ráadásul zajos, szennyező helyeken, például nagyvárosokban, a káros külső hatások kivédéséhez is hozzájárulhat. Sőt, ha otthonunk megfelelően van szigetelve, kevesebb energiát is fogyaszt, ez pedig a környezet mellett pénztárcánkra is kedvezően hat. A Baumit számításai szerint egy hőszigetelés nélküli ház 2,5-szer több energiát igényel, mint egy hőszigetelt.

Magát a hőszigetelést befolyásolja a léghőmérséklet, a hőáramlás, a páratartalom, a penészesedés, az energiamegtakarítás, a dizájn és hogy milyen anyagok lettek beépítve. Utóbbi esetében ugyanis a gyártói garancia csak az egy gyártótól származó teljes rendszer esetében érvényesíthető. Azaz, ha több helyről származnak a hőszigetelő rendszer különböző elemei, a gyártó nem vállal garanciát az általa gyártott termékre.

Szellőztessünk

A modern, jól szigetelő nyílászárók segítségével rengeteg energiát takaríthat meg egy háztartás, alkalmazásuk ugyanakkor a potenciálisan káros anyagok belső felhalmozódásához, illetve rossz páratartalomhoz is vezethet. Nem kell szakértőnek lennünk, hogy tudjuk, a szellőztetés felfrissülést hoz a szobákba.

A modern épületekben a levegő ily módon történő cseréje különösen fontossá vált. A nem éppen ideális időjárás, illetve a külső légszennyezés persze megnehezítheti a szellőztetést, ilyen esetben a ventilátorok segíthetnek, egyetlen ablak kinyitásával pedig tovább fokozhatjuk a levegő keringését. A pára- és szagelszívók, illetve légszűrők emellett szintén javíthatják a beltéri levegő összetételét.

Takarítsunk – lehetőleg természetesen

Fontos, hogy a takarítás rutinná váljon, a tisztításhoz pedig lehetőleg természetes és környezetbarát anyagokat használjunk, például szódabikarbónát vagy ecetet. A takarítás után a szobák nemcsak szebbé válnak, hanem légminőségük is javul. A padlók és a bútorok valósággal vonzzák az allergéneket, de a szőnyegek is nagy mennyiségű port és egyéb részecskét nyelnek el. Amennyiben ezeket heti rendszerességgel megtisztítjuk, sokkal egészségesebbé válik az otthoni levegő.

Növények

Az otthoni növények szintén fokozhatják a benti klíma minőségét. Ezek amellett, hogy dekoratívak, természetes, megnyugtató környezetet is teremtenek, és mérsékelhetik a beltéri légszennyezést. A lényeg, hogy olyan növényeket telepítsünk, amelyeknek levélfelülete nagy. A közönséges borostyán, a szobapáfrány, az aranypálma vagy az orvosi aloé kiváló választás lehet.