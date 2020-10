Így lehet egészségesebb az otthonod

Mitől vagyunk boldogok? Nehéz kérdésnek tűnik, mégis újra és újra ugyanaz a válasz jön ki nemzetközi felmérésekből: az egészség ebben kulcsfontosságú. És míg a fittness- és wellness iparnak köszönhetően egyre többen táplálkoznak tudatosan, mozognak többet, addig vannak olyan dolgok, amikre kevésbé figyelünk, pedig nem ártana. Ilyen dolog az otthonunk klímája is.

Gondolj bele, hogy általában mennyit vagy szabad levegőn, és mennyit beltérben? Jó eséllyel, most arra jutottál, hogy többet fogsz kirándulni, vagy a parkban futni, mert rájöttél, hogy valóban, általában egy szobában, vagy irodában csücsülsz. Így van ezzel a modern ember: a felmérések szerint az időnk 90 százalékát töltjük beltérben. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ezekben a koronavírusos időkben a home office és a házi karantén hogyan borította fel még jobban ezt az arányt.

De hagyjuk is azt, amivel mi nem tudunk mit kezdeni, és koncentráljunk arra, amivel nagyon is tudunk. Ha már sokat vagyunk otthon, akkor változtassuk a lehető legegészségesebbé az otthonunkat!

Jó klímát szeretnél? Ezekre figyelj!

A lakóterek klímáját leginkább a hőmérséklet és a páratartalom határozza meg. A hőmérsékletnél nem csak a beltéri levegő, hanem a falak hőmérséklete is nagyon fontos. A páratartalomnál pedig egy középső tartományra kell lőni: sem a túl száraz, sem a túl nedves levegő nem egészséges. A nedves levegő ezen túl pedig penészesedéshez is vezethet.

Ezeken túl van még egy sor tényező, ami hatással van az egészségünkre, valamint a közérzetünkre is. A különböző zajok, szagok hatása ezekre nyilvánvaló. Ahogy a fény szerepe is kulcsfontosságú: sem a túl sötét, sem a vakító fényben úszó lakás nem ideális.

Amire viszont kevesebben gondolnak, hogy a szervesanyag-emisszió (VOC) is károsíthatja a beltéri levegő minőségét. Bizonyos építési termékek, bútorok és a vegyi anyagok folyamatosan bocsáthatnak ki illékony szerves vegyületeket.

Van megoldás!

Ezeket a tényezőket mind lehet befolyásolni, így egészségesebb környezetben élhetsz te is. Akkor is, ha nem az alapjaitól építed fel az otthonod, hanem utólag szeretnél valamit tenni.

Ha egy tényezőt kellene kiemelni, akkor az a megfelelő és teljes hőszigetelés lenne. Egy jó hőszigetelés kiegyensúlyozott belső klímát biztosít, ezáltal jobb közérzetet nyújt. Arról nem is beszélve, hogy a számláidon is sokat spórolhatsz ezzel, azaz hosszú távon pénzügyileg is jó befektetés a hőszigetelés.

A megfelelő hőszigeteléssel végleg megszűnhet a penészesedés veszélye, aminek a jó életre gyakorolt hatása szinte felbecsülhetetlen.

A megfelelő szerkezeti anyagok kiválasztása szintén döntő tényező: erre nem csak építkezésnél, költözésnél is jó, ha körültekintően jársz el. A kívülről hőszigetelt és a masszív, nagy tömegű szerkezetekkel épült házak hőtároló képessége is jobb, ezeknél kisebb a beltéri hőmérséklet-ingadozás is. A legjobb klímaszabályozó a tégla és a vakolat.

A természetes klíma szabályozásának harmadik eleme a beltéri feltételek megfelelő kialakítása. Itt elsősorban arra figyelj, hogy a vakolat legyen jó minőségű. Ugyanis az otthonod legnagyobb felületét a falak jelentik, ezért fontos szerepük van a beltéri klíma minőségében. A mész-kötőanyagú vakolatok képesek arra, hogy a többlet-páramennyiséget felvegyék és raktározzák. Ha pedig szárazabb a levegő, akkor az elraktározott páramennyiséget ismét leadják.

Szponzorált tartalom A cikk a Baumit Kft. támogatásával készült.

Kiemelt kép: Getty Images