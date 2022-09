A Huawei nem adja fel, bejelentettek két újabb telefont

A berlini IFA szakkiállításon mutatkozott be a Huawei Nova 10 és Nova 10 Pro okostelefon, melyeknek a legnagyobb ütőkártyája a képernyőbe épített 60 megapixeles előlapi kamera.

A Honor idén – viszonylag – új telefonnal érkezett a berlini IFA szakkiállításra, és az egykori almárkája mögött a Huawei sem akart lemaradni: a kínai gyártó is megvillantott két új okostelefont, amik elérhetők lesznek Európában is. Ezek a Huawei Nova 10 és Nova 10 Pro, két középkategóriás készülék, melyeket ugyanazon átok súlyt, mint a nem túl sikeres elődöt: hivatalosan továbbra sem elérhetők rajtuk a Google szolgáltatások, a hardver finoman szólva sem friss, és hiányzik az 5G támogatás. A cég mindezt a kamerákkal igyekszik ellensúlyozni, és érezhetően azokat célozzák ezzel a készülékkel, akik a mobiljukat használják tartalomgyártásra.

Huawei Nova 10 és Nova 10 Pro

A két telefon külsőre alig különbözik, és a dizájn is ismerős lehet azok számára, akik látták a Nova 9 bármelyik verzióját. A legnagyobb eltérés, hogy a Huawei valamiért szükségét érezte, hogy a három lencsét tartalmazó hátlapi kameraszigetet aranyozott betétekkel egészítse ki, ezzel hivalkodóan giccsessé varázsolva a készüléket. A szemfényvesztésre persze szükség van, hiszen a burkolat alatt dolgozó processzor (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) mindkét telefon esetében ugyanaz, ami már a tavaly szeptemberben debütált elődben is helyet kapott.

Ez 2022 második felében nem hangzik túl csábítóan, ráadásul az amerikai szankciók miatt a telefonban lévő chip az 5G-t sem tudja, így a telefon jövőállónak semmiképp nem nevezhető. Az öregecske processzor mellé szerelt többi komponenst illetően pedig a szokásos felhozatalról beszélhetünk: 8 GB memória és 128 vagy 256 GB háttértár – ebben mindkét modell megegyezik.

A különbség első körben a kijelző méretében érhető tetten: a Nova 10-nél 6,67 hüvelyk áll a rendelkezésünkre, míg a Pro esetében 6,68 hüvelyk. Az OLED panel ettől függetlenül mindkét mobilnál hasonló képességekkel rendelkeznek: 2652 x 1200 pixel felbontás, 120 Hz-es képfrissítés és HDR10 támogatás. Eltérő továbbá a vastagság, hiszen amíg az alapmodellnél ez 6,88 mm, addig a Pro már 7,88 mm-es. Ennek oka az akkumulátor: a Nova 10 egy 4000 milliamperórás telepet kapott, míg a Próban már egy 4500-as aksi található, utóbbi ráadásul 100 wattal tölthető, míg a kistestvérnél be kell érni 66 wattal. A töltőfej és a kábel ott van a dobozban.

A Pro ugyanakkor az előlapi kamerák terén is többet nyújt, hiszen itt egy 8 megapixeles portrékamera is található a 60 megapixeles széleslátószögű egység mellett – ezekkel ráadásul akár egyszerre is lehet videót rögzíteni. A két készülék legnagyobb újdonsága az említett 60 megapixeles előlapi kamera, ami a gyártó szerint megváltoztatja a „mobilfotózás hagyományos megközelítését”. Hogy ezt miképp éri el, az egyelőre nem világos, de abban lehet ráció, hogy akadnak olyan felhasználók, akik a TikTok videók és Instagram Reelek korában értékelni fogják az elméletben minden korábbinál jobb minőségű szelfivideókra képes egységet.

Ami a hátlapot illeti, ott ugyanolyan kamerák kaptak helyet mindkét modell esetében: egy 50 megapixeles széleslátószögű egység, egy 8 megapixeles ultraszéles modul és a kötelező 2 megapixeles mélységszenzor, hogy ki lehessen pipálni a három kamera rublikát a marketingnél. A felhozatal első blikkre nem tűnik sokkal erősebbnek a Nova 9 felhozatalánál, de egy alaposabb teszt során még kiderülhet, hogy az idei összeállítás a fotók terén jobban teljesít, mint a tavalyi.

A hardver ugyan kicsit kopottas, de a Huawei rendszere évek óta jól optimalizált, így a hétköznapi használat során a két telefon minden bizonnyal megállja a helyét. Biztos lesz, akinek a 60 megapixeles előlapi kamera csábító, ugyanakkor jóval többen lehetnek azok, akik még mindig szomorúan szembesülnek azzal, hogy Google szolgáltatások hivatalosan továbbra sincsenek ezekre a készülékekre. A gyártó ezt ugyan igyekszik kicselezni a Gspace nevű alkalmazással, ami reklámokkal zsúfolt „kerülőúton” teszi elérhetővé az olyan appokat, mint például a Gmail, a Drive, a Térkép a YouTube, a YouTube Music vagy éppen a Google Fotók, de ez még mindig elég messze van attól a kényelemtől, amit bármelyik másik gyártó GMS-sel érkező telefonja kínál.

Bár hivatalos magyar árakat a cikkünk írásakor még nem közölt a gyártó, de a magam részéről meglepődnék, ha a Huawei Nova 10 és Nova 10 Pro olyan árcédulákkal kerülne a hazai piacra, ami a nem túl friss hardver és a Google hiányával együtt képes lenne versenybe szállni a konkurencia azon készülékeivel, amik 60 megapixeles előlapi kamerát ugyan nem, de jól megszokott rendszert, 5G-t és jobb specifikációkat kínálnak a vásárlóknak.