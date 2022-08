Drónok tartathatják be a maszkviselési szabályokat

A koronavírus-járvány megmutatta, mekkora nehézséget is okoz a beteg emberek kiszűrése. Márpedig az elkövetkező években, amikor vélhetően több járvány is felütheti a fejét, fontos, hogy a szűrési technológia is fejlődjön. Ebben segítene a Draganfly Commander nevű drón, amely beteg emberek után kutat és képes mind a köhögést, mind pedig a tüsszentést detektálni.

A Popular Mechanics szerint a kanadai Draganfly olyan quadrokoptereket készített, amelyeket könnyedén be lehet vetni egy pandémia idején. A módosított Commander nevű készülékek érzékelik a magas testhőt, így a lázas egyének kiszűrésére is megfelelő.

Ezentúl a tüsszögő, vagy köhögő embereket is kiszúrja.

A cég szerint mindez alapos ellenőrzést tesz lehetővé az egészségügyi szervezetek számára, emellett segíthetnek betartani az alapvető, egy járvány idején megszokott intézkedéseket. Ezek közé tartozik például a maszkviselés és a távolságtartás is, amelyek bizonyítottan képesek lehetnek csökkenteni a kórokozó terjedését. A hvg szerint a Commander ezentúl szállítmányozásra is használható, akár oltóanyagokat is képes lehet célba juttatni.