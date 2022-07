Ezek a PlayStation Plus augusztusi ingyen játékai

A nyár folyamán alakult át a PlayStation-konzolokon elérhető PlayStation Plus szolgáltatás (a korábbi egy helyett már három eltérő lehetőségeket nyújtó szint közül lehet választani), de egy valami nem változott, továbbra is járnak ingyen játékok az előfizetőknek.

Augusztusban ezek a programok a Yakuza: Like A Dragon (PS4/PS5), Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle (PS4/PS5) és a Little Nightmares (PS4). A három programok augusztus 2-tól (kedd) lesznek térítésmentesen letölthetők az előfizetők számára.

Jó hír továbbá, hogy nem csak a Yakuza: Like A Dragon érkezik a PS Plus kínálatában: augusztusban az Extra és Premium fokozat előfizetői megkapják a Yakuza 0, Yakuza Kiwami és Yakuza Kiwami 2 epizódokat is, év végégig pedig várható a Yakuza 3 Remastered, a Yakuza 4 Remastered, a Yakuza 5 Remastered és a Yakuza 6: The Song of Life érkezése. Fontos kiegészítés ugyanakkor, hogy a Remastered verziók csak a Premium előfizetők számára lesznek elérhetők.

Ha valaki esetleg nem lenne képben az új PS Plus-szak kapcsolatban: a Sony március 29-én jelentette be új szolgáltatását, amivel a Microsoft-féle Xbox Game Passnak igyekszik konkurenciát állítani. Az átalakított PlayStation Plus három különböző szintet kínál (Essential, Extra, Premium), eltérő áron, szintenként bővülő szolgáltatásokkal és előnyökkel.

PlayStation Plus Essential:

Ugyanaz, mint most a PlayStation Plus szolgáltatás

Havonta két ingyen letölthető játék

Exkluzív kedvezmények

Felhőtárhely a játékmentéseknek

Online multiplayer hozzáférés

Ár: 2700 Ft havonta / 7500 Ft negyedévente / 18 000 Ft évente

PlayStation Plus Extra:

Minden, ami a PlayStation Plusban elérhető

Legalább 400, rendszeresen frissülő PS4 és PS5 játék, amik bármikor letölthetők. Köztük olyan címek, mint a Death Stranding, a God Of War, a Marvel’s Spider-Man, a Marvel’s Spider-Man – Miles Morales, a Mortal Kombat 11 és a Returnal

Ár: 4200 Ft havonta / 12 400 Ft negyedévente / 30 000 Ft évente

PlayStation Plus Premium