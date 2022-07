Újabb részletek derültek ki a PlayStation VR 2-ről

A Sony még nem nevezte meg a pontos dátumot, mikor jelenik majd meg a Playstation VR2, azonban a hírek szerint legkésőbb jövő év tavaszán kezünkbe vehetjük a gyártó virtuális valóság szemüvegeinek következő generációját. Most azonban a Playstation blogján bemutatták az eszköz fontosabb frissítéseit és specifikációit.

A Sony bejelentése szerint a PS VR2 headset viselése közben is probléma nélkül körbe tudunk majd nézni a környezetünkben – ebben az elülső kamerák segítenek majd. Az átlátszó mód aktiválásához elég megnyomnunk a funkciógombot, de a vezérlőközpontban található kártya segítségével is könnyedén válthatunk majd. A közlemény szerint ráadásul a vezérlőközpontban található kártya gyors hozzáférést biztosít más PS VR2-beállításokhoz is, például a játékterület beállításához. Az átlátszó nézet csak a megtekintésre szolgál, rögzítési lehetőség nincsen.

A közvetítési funkciónak köszönhetően filmezni is tudjuk majd magunkat játék közben, ehhez azonban PS5 HD kamerát kell csatlakoztatni a konzolhoz.

A PS VR2 játéktere a Sense kontrollereknek és a beágyazott kameráknak köszönhetően testreszabható. A kamerák ugyanis pásztázzák a szobát, míg a kontrollerek segítségével bővíthető és formázható lesz a játéktér, hogy az megfeleljen a szoba környezetének. Várhatóan kevesebb lesz így a játék közbeni bukdácsolás is, ugyanis ha a heves játék közben közel is kerülsz az általad beállított határhoz, figyelmeztetést kapsz erről. A beállítások automatikusan menteni fognak, de bármikor módosítani lehet majd azokat.

A VR módban a játékosok 360 fokos nézetben élvezhetik a játékokat egy virtuális valóság környezetben. A tartalom 4000 x 2040 HDR videóformátumban (szemenként 2000 x 2040) jelenik meg 90Hz/120Hz képkockasebességgel. Ezen kívül mozi módot is kap az eszköz, amelyben minden nem VR játék- és médiatartalmat egy virtuális mozivásznon tekinthetnek meg a felhasználók. A Cinematic Mode-ban a tartalom 1920×1080 HDR videóformátumban jelenik meg 24/60Hz-es és 120Hz-es képkockasebességgel.