Huawei FreeBuds Pro 2: innovatív hangzás a tökéletes zenei élményért (x)

Bár a vezetéknélküli fülhallgatók technológiai fejlődése újradefiniálja a fülhallgatók fogalmát, az igazi hangélmény számos egyéb tényezőtől is függ, például a gyártók hangolási beállításaitól és a felhasznált anyagoktól. A fülhallgató ezzel együtt a kikapcsolódás, a feltöltődés eszköze, így a hangminőség iránti elvárásaink is magasabbak mint korábban.

Ezekre az igényekre válaszolva a Huawei 2019-ben bemutatta a FreeBuds 3-at, amely elsőként a világon alkalmazott félig nyitott vezetéknélküli fülhallgatóban aktív zajszűrő technológiát, végleg leszámolva a vezetéknélküliség és az aktív zajszűrés összeegyeztethetetlenségéről szóló hiedelmekkel. Ezután a gyártó mérnökei 2020-ban világelsőként megalkották az intelligens dinamikus aktív zajszűrős FreeBuds Pro-t, utóda, a FreeBuds Pro 2 pedig szintén az úttörők közé tartozik a piacon.

A Huawei azon kevés gyártók közé tartozik, amely adaptív hangszínszabályozót alkalmaz vezetéknélküli eszközében, ez a hangerő folyamatos mérésével automatikusan optimalizálja a hangminőséget, ezzel is biztosítva a recsegésmentes hangzást. Emellett a gyártó ebben az eszközben alkalmazza először az ultraérzékeny síkmembránt is, amely intelligens hangjavító algoritmusokkal összedolgozva biztosítja, hogy az erőteljes basszusokat, a magas hangokat, és minden apró részletet tisztán hallunk. Mivel a FreeBuds Pro 2 az emberi hallástartományon túl is képes frekvenciát kibocsátani, autentikus hangzásban verhetetlen. Akárcsak egy élő koncerten, nemcsak a hallható hangok jutnak a fülbe, hanem az egyes hangszerek egyedisége is átjön.

A fülhallgató megörökölte az intelligens dinamikus aktív zajszűrést az elődmodelltől, ezzel akár 47 dB zajt képes kiszűrni, amely a telefonálás során is hasznunkra válik majd.

A FreeBuds Pro 2 megjelenésében prémium hatású, a FreeBuds Pro-hoz képest könnyebb és kisebb kialakítása, kúpos alakja és a cserélhető szilikonvégek mind a stabil és kényelmes viselést szolgálják.

A fülhallgató kompatibilis iOS-szel és Androiddal, egyszerre akár két eszközzel is párosítható, átlagos használat mellett közel 30 órás üzemidőt biztosít. Az eszköz a Huawei hivatalos webáruházban érhető el.