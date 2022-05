Egy tévé remek társa lehet a Philips mélynyomóval érkező hangprojektora

A Philips márkanevet viselő okostévékért felelős TP Vision az elmúlt években már rendre bizonyította, hogy képes egészen baráti áron jó minőségű kijelzőket piacra dobni, és az audio eszközei sem okoznak csalódást. Utóbbi igaz a TAB8505 kódnevű, vezetéknélküli mélynyomóval kiegészített soundbarra is. A 2.1 csatornás rendszer ára visszafogottnak ugyan nem mondható, de a pénzünkért tényleg kellemes hangzást, és jó pár hasznos funkciót kapunk.

Rendszeresen tesztelünk tévéket, ám legyen bármilyen jó egy kijelző (mindegy, hogy a Samsung, az LG, a Panasonic vagy éppen a Philips egyik modelljéről van szó), ha az eszköz csak beépített hangrendszerrel rendelkezik, a hang szempontjából rendre ugyanaz a konklúzió. A minőség nagy jóindulattal is csak közepes, és ha valaki tényleg a moziélményt közelítő hangélményre vágyik, annak muszáj kiegészítőre költenie. Ezen termékek kínálata napjainkban jelentős: a sima soundbaroktól a többelemes rendszerekig terjed a skála, az ár pedig a pár tízezer forintos tételektől a drágább tévéket is messze lepipáló árcédulákig terjed.

Philips TAB8505: hangprojektor mélyládával

A Philips TAB8505 nevű modell a középkategóriába sorolható, az ára ennek megfelelően százezer forint felett mozog, cserébe a méretes soundbar (900x57x110 mm) mellé itt egy szintén tekintélyes kiterjedésű (122x403x300 mm) mélyládát is kapunk, ami ráadásul vezeték nélkül csatlakozik a főegységhez. A kábeleket persze most sem ússzuk meg teljesen, itt még nem tart a világ, a rendszer mindkét egységét muszáj tápkábellel a hálózatra kötni.

A fekete és ezüst színben elérhető variánsok közül nálunk az utóbbi járt, a soundbar dizájn szempontjából nem találja fel a spanyolviaszt, az itteni megoldást már láthattuk korábban a márkától. Befelé dőlő frontfelület, rejtett, kikapcsolt állapotban láthatatlan LCD kijelző, a felső részre átnyúló hangszórórács, illetve emögött az érintésérzékeny gombokat tartalmazó kezelőfelület. Utóbbit aligha fogjuk gyakran használni, hiszen a tévével megfelelően összekötve a kijelző távirányítójával is szabályozható a hang, ráadásul a soundbar mellé is jár egy ilyen eszköz, amivel könnyedén válthatunk a források között, és vezérelhetjük szinte az összes funkciót.

A kezelés megoldható a Philips Sound alkalmazással is, de az appot akkor is le kell tölteni, ha nem tervezzük mobilról irányítani a soundbart, egyes lehetőségek ugyanis csak innen érhetők el. Egyrészt ennek hála frissíthető az eszköz szoftvere, illetve ez szükséges ahhoz, hogy a soundbar beilleszthető legyen a már meglévő DTS Play-Fi eszközeink közé. Ahhoz, hogy a kissé ódivatú, helyenként túlbonyolított alkalmazást használhassuk, a hangprojektort csatlakoztatni kell a wifihez, ami elméletileg csak egy pár perces folyamat. A gyakorlatban ez több is lehet, hála az eszköz mellé járó, véleményem szerint kissé elbaltázott piktogramos útmutatónak. A gyártó TP Visionnek ezen a területen és az applikáció kapcsán is van még hova fejlődnie.

Szerencsére más fronton, például csatlakozók terén nincs ok panaszra: három HDMI (ebből egy ARC/eARC), optikai bemenet, USB, 3,5 mm-es AUX, de adott a wifi (2,4 és 5 GHz) és a Bluetooth is, és a beépített Chromecaston keresztül is küldhetünk rá zenét. A soundbar támogatja a DTS Play-Fi technológiát is, így a többhelységes hanglejátszás is megoldható vele, és ennek hála utólag is bővíthető a rendszerünk kompatibilis egységekkel a még jobb hanghatás érdekében.

Remek társ a tévénk mellé

A hangzásról négy hangsugárzó gondoskodik (egy szélessávú meghajtó és egy magashangszóró a jobb és bal oldalon egyaránt), és ezt egészíti ki a mélyláda, melyek együttes teljesítménye maximum 240 watt. Ez már gond nélkül képes betölteni a nappalit, sőt akár a szomszéddal történő nemkívánatos beszélgetést is elő tudja segíteni, ha este megfeledkeznénk arról, hogy nem mindenki akarja azt a filmet hallgatni, amit mi nézünk.

Ami a hangminőséget illeti, hála a mélynyomónak, a TAB8505 természetesen sokkal jobban teljesít, mint a legtöbb szimpla hangprojektor. A basszus még a nem erre kihegyezett tartalmaknál is érezhető, amikor pedig akcióra kerül a sor, az közelebb visz minket az úgynevezett moziélményhez. Egy hangprojektor értelemszerűen nem tud olyan hatást kelteni, mint egy komolyabb, akár hétcsatornás rendszer, de a Philips megoldása messze túlmutat a beépített hangszórókon és a saját kategóriájában is az élvonalba tartozik. Van dinamika, az eseményeket a gyomrunkban is érezzük, és közben a többi tartomány részletei sem vesznek el.

A sztereó hangzás tökéletesnek mondható, és bár itt is van Dolby Atmos támogatás, rendes térhatásról nem beszélhetünk – állítson bármit is a marketing. Viszont jó eséllyel azzal mindenki tisztában van, hogy ennyi pénzért még nem jár igazi sorrund élmény.

A Philips TAB8505 jelenleg nagyjából 150 ezer forint, ami nem kevés, de ezért a pénzért nemcsak egy hangprojektort kapunk, de mélyládát is, ráadásul ez a soundbar nemcsak a filmezési, de a zenehallgatási igényeinket is ki tudja szolgálni. Teljesítmény és minőség szempontjából pedig messze túlszárnyalja még a drágább, 7-800 ezres prémium tévék hangzásvilágát is, szóval ha valaki nem elégszik meg a beépített rendszerekkel, és nem vágyik ennél komolyabb házimozis megoldásra, annak érdemes lehet elgondolkodni a Philips megoldásán.