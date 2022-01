Még a bolygót is próbálja megmenteni a világ legkisebb mosogatógépe

Leteszteltük a francia Daan Tech legelső termékét, egy mini mosogatógépet, ami a kis háztartások ideális eszköze lehet. A Bob névre hallgató masinát a világ legkisebb, leggyorsabb és legfejlettebb, hordozható mosogatógépeként hirdeti a cég – és nem is járnak messze az igazságtól. Mindent tud, amit egy ilyen gépnek tudnia kell, cikkünkben pedig arra keressük a választ, mekkora létjogosultsága van a konyhai kisgépekkel telített piacon.

Először 2020 szeptemberében a berlini IFA kütyüexpo kapcsán írtunk a Daan Tech francia cégről, ami egy Bob nevű mini mosogatógéppel lépett be a konyhai eszközök piacára. A készülék a 34 centis szélességével és 49 centis magasságával olyan konyhákban is elfér, ahol egy beépített verziónak nincs hely. Emellett a dizájnja is kellemes a szemnek, arról nem is beszélve, hogy alig 10 kilós, így akár egy nyaralóban, lakókocsiban is ideális tisztítótárs lehet.

Miután magamra ismertem a vásárlói célcsoportban, még karácsony előtt leadtam a rendelést egy Bobra, hogy az új év kezdetétől a kétfős háztartásunk szorgos segítője legyen. A cég garanciát vállalt rá, hogy a gép megérkezik december 24. előtt, ami így is történt. A Daan Tech honlapján két verzió érhető el: a Bob minimalist és az úgynevezett Bob custom. Amíg az előbbiért 100 ezer forintot kell kicsengetni, addig a profibb verzió már 120 ezerbe fáj a vásárlóknak. A két típus közötti különbség elsősorban külsőre szembeötlő: a méretek egyformák, de míg a minimalist csak fekete-fehér színekben érhető el, addig a custom esetében 24 árnyalat közül választhatunk.

Hozzánk egy fehér minimalist modell érkezett, ami az alábbi funkciókkal rendelkezik:

alapból monokróm kijelzős,

belül fehér LED-világítással rendelkezik,

négyfajta mosási program található rajta,

három darab fizikai gombbal irányítható,

kapacitív ajtónyitással is felszerelték, azaz hozzá sem kell érnünk, ha épp maszatos a kezünk, elegendő a könyökünket az ajtó fölötti érzékelőhöz tartanunk.

Húszezer forinttal többért kaphatunk UV-C fertőtlenítéssel ellátott változatot, abban lakáskulcsot, telefont, textil- és sebészmaszkot vagy akár babák tejesüvegét is fertőtleníthetjük egy húszperces programmal, ami a pandémiás időszakban kifejezetten hasznosnak tűnik. Emellett ennél a verziónál változtatható a LED-világítás színe, a színes LCD-kijelzőn választhatunk háttérképet, a géphangokat kedvünkre váltogathatjuk, sőt, még beépített wifit is kapunk.

Bár én az alap modellt rendeltem, a kibontáskor kiderült, hogy egy némileg felturbózott masinát küldtek ki számomra.

Ezt levélben indokolta meg a gyártó: decemberben kisebb készlethiány állt be a cégnél, így pár napot tolódott a kiszállítás, emiatt szerettek volna kárpótolni – ez azért elég rendes húzás volt a részükről. A Bob így monokróm helyett színes LCD-kijelzővel érkezett, és a wifi sem maradt ki belőle. Utóbbinak mondjuk nincs sok értelme, hiszen csak a firmware frissítés oldható meg vele, a világítást, a hangokat, az LCD-hátteret nem lehet változtatni a minimalista verzión.

Gyerekjáték beüzemelni

A mini mosogatógép egy óriási, ám nem túl nehéz dobozban érkezett, egy vastag kézikönyv és temérdek tartozék kíséretében, beleértve a hálózati tápkábelt, a vízhálózatra kötéshez (vagy vízelvezetéshez) szükséges tömlőt, sőt még egy tízdarabos mosogatógépkapszula-csomagot is kaptunk. Plusz egy üzenetet, hogy az első vásárlók között vagyunk Magyarországon.

Miután a konyhánk inkább a helytakarékosság jegyében készült a maga idejében, a gépet nem kötöttük a vízhálózatra, a konyhapulttól távolabb helyeztük el – a csekély méretek ellenére csak így volt neki hely. Ez ugyanakkor nem okozott problémát: a gép tetején van egy nyílás, amin keresztül a közel 4 literes tartály feltölthető vízzel. A folyamat elsőre macerásnak tűnhet, de megszokható, és a víz fél perc alatt bezúdítható. Gondolni kell arra is, hogy az elhasználódott, zavaros folyadéknak valahol távoznia kell: a vízelvezető ráköthető a hálózatra, esetünkben viszont a tömlő a mosogatóba került. De be lehet vezetni akár egy nagyobb palackba is.

A Bob úgy lett kitalálva, akár egy LEGO-készlet: a tányérok, evőeszközök elhelyezésére szolgáló kosár testre szabható, úgy rendezzük át, ahogy szeretnénk, a tartóelemek nincsenek fixálva. A kézikönyv tippeket is ad a minél hatékonyabb helykihasználáshoz, és nagyjából 4 tányérnak, 4 pohárnak, 2 tálnak, 2 csészének, késeknek, villáknak van hely a gép belsejében. De simán belepakolhatunk 16 poharat is, köszönhetően a testre szabható belsőnek.

A víztartály 3,9 literes, és a négy mosási fokozat (expressz 2,9 liter; hétköznapi és intenzív 3,8 liter; környezetbarát 3,8 liter) egyike sem használ ennél több vizet. Kézi mosogatásnál ez a mennyiség bizonyosan hatványozódna. Bob alapbeállításon 50 fokon mos, de adott a lehetőség egyéni programok létrehozására is. A gép persze hálózatról működik,

a 37 kWh-s fogyasztás egyáltalán nem dobja meg a hóvégi számlát.

A működtetés pedig végtelenül egyszerű: a hagyományos, beépíthető mosogatógépekhez hasonlóan tablettával működik, tisztítás előtt adagolható mosogatógépsó, plusz folyékony, gépi mosogatószer. A masina alapvetően Bob-kazettával működik, ami harminc mosásra elegendő, miután elhelyeztük az erre kialakított rekeszben. Ilyen nem jár a rendelés mellé, külön lehet megvásárolni, de a használata opcionális, a gép működik bármilyen, boltban vásárolható mosogatógépes tablettával. A szűrőket tíz alkalom után érdemes kivenni, majd átmosni meleg vízzel. Ha erről elfeledkeznénk, akkor sincs baj, hiszen a gép hanghatással figyelmeztet minket – ugyanezt teszi a víz betöltésekor is, szóval túltölteni sem tudjuk.

Mitől környezetbarát?

A Bob-gépek 100 százalékban újrahasznosított műanyagból készülnek, a környezetbarát megoldások érezhetők az anyaghasználaton, ám szó sincs gagyi vagy bóvli összhatásról. Sőt, a gép kifejezetten minőségi hatást nyújt kívül-belül, így szimplán csak üdvözlendő, hogy a cég nem csupán a fogyasztás kapcsán tartotta szem előtt a fenntarthatóságot.

Tavaly felmérések szerint a magyar háztartásokban naponta átlagosan 110 liter vizet használunk el, benne a mosogatással, a vécéöblítéssel, a zuhanyzással is. Ezzel az éghajlatot is melegítjük, ugyanis a meleg- és hidegvíz-használattal üvegházhatású gázokat bocsátunk a levegőbe. Szimplán egy csöpögő csappal extra terhelést teszünk a bolygóra. Egy négyfős teríték elmosogatásával – nem odafigyelve a csap elzárására és megnyitására – akár kilencven liter vizet is elhasználhatunk.

Bob egy kétfős háztartásban negyven-ötven literrel képes csökkenteni a vízfogyasztást.

A cég saját tablettái környezetbarát módon készülnek, 98 százalékban természetes összetevőkből, jelenlegi árfolyamon számolva 3200 forint egy 30 darabos csomag. A Bob-kazetták nagyjából ugyanennyibe kerülnek, a használt példányok pedig visszaküldhetők újrahasznosításra.

A gép és a kapott tabletták minőségben hozták, amit kell: olyan tányérral, evőeszközzel, pohárral nem találkoztunk, amelyen rászáradt ételmaradék lett volna, szóval Bob képességei mindenképp kielégítik az átlagfelhasználókat, ami valljuk be, nem rossz üzlet, a jóval drágább és nagyobb mosogatógépek sem tudnak minden esetben 100 százalékos hatékonysággal dolgozni. Az egyetlen hátrány persze a méret, ebbe a készülékbe sok olyan konyhai eszköz nem pakolható be, amivel a beépített megoldások azért még könnyedén megbirkóznak.

Inkább ezt válasszuk?

A célközönség persze elég limitált: a maximum kétfős háztartásokba szánt gép nagycsaládoknak aligha ideális, hiszen még két ember esetén is sokat kell trükközni, hogy kihozzuk a maximumot belőle. A custom gépeknél az extra funkciók megléte inkább szórakoztató, mintsem hasznos, elvégre a hatékonyság a változtatható színű belső LED-világítással nem befolyásolható.

A cég ugyanakkor nem árul zsákbamacskát azzal kapcsolatban, hogy termékük kinek és mire ajánlott: olyan lakásokba, ahol egész egyszerűen nincs hely beépített verziónak, esetleg nyaralásra, víkendházakba, lakókocsiba, mindemellett az is jól érződik, hogy a gép egyfős háztartásban tud a lehető leghatékonyabb lenni. Több személy esetén ugyanis azzal kell számolnunk, hogy naponta többször kell elindítani. Ez a víz- és energiahasználat oldaláról talán még mindig nem olyan vészes, viszont napi két kapszula elhasználása már kívül esik a költséghatékony kategórián.

A Bob legnagyobb előnye, hogy hordozható, nem kell a beépítéssel, vízhálózatra kötéssel bajlódni, csak bele kell tölteni a vizet, majd hagyni, hogy végezze a dolgát. Átlagos otthoni használatra tehát kielégítő, de a határaival számolnunk kell. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy modern külsejével bármilyen konyhát fel tud dobni.

A 100 ezer forintos árával nem olcsó, de nem is túl drága, húszezerrel többért pedig kapunk színes ajtót és szebb LCD-kijelzőt, de mindkettő nélkül bőven meg lehet lenni. Az árra persze még rá kell számolni a 13 ezer forintos postaköltséget, majd mérlegre tenni, mennyi haszna van valójában egy ilyen modern külsejű, jól működő, kompakt kis masinának a konyhánkban. Ha több dolgot tudunk a pozitív kategóriába sorolni, nem is kérdés, hogy Bobnak van-e helye a konyhában.