Régebbi Samsung mobilok is megkapják az idei csúcsmodellek egyes funkcióit

A Samsung bejelentette, hogy néhány korábbi okostelefonjára is elérhetővé teszi az idén piacra dobott Galaxy S22 telefonok egyes kamerafunkciót – írja a Mobilaréna. A frissítést első körben a dél-koreai felhasználók kapják meg, de a gyártó globálisan is elérhetővé teszi az újdonságokat, melyeknek egy része a Galaxy S10 és Galaxy Note10 készülékekre is meg fog érkezni.

Kapcsolódó Az éjszakai fotókra gyúrnak rá az új Samsung Galaxy S22 mobilok A jelek szerint a legnagyobb újdonságot ezúttal az éjszakai felvételek készítése közben tapasztalható minőségjavulás jelenti.

A Galaxy S20, S21, Note20, illetve a Z Fold2 és a Z Fold3 készülékek megkapják az éjszakai portré módot, aminél a készülék a telefotó kamerát használja az éjszakai mód szoftverével, így gyengébb fényviszonyok mellett is világosabb fotók készíthetők, méghozzá elmosott háttérrel.

A Galaxy S21 sorozat (ideértve az S21 FE-t is), a Z Flip 4G és 5G, a Z Fold2 és a Z Fold 3 fejlesztett és hozzáadott automatikus keretezéssel (auto-framing) bővül: ennek lényege, hogy a telefon előtt 5 méterig álló embereket, akár egyszerre tizet is folyamatosan fókuszban tart a kamera és követni is képes őket. Az említett készülékeken az automatikus fókuszban tartás a videóhívások közben is alkalmazható lesz, továbbá az Instagram, TikTok, Snapchat alkalmazásokban is, így a frissítést követően ezekkel az alkalmazásokkal elméletileg jobb minőségű videók vagy képek készíthetők.

Javított effekteket kap a videóhívásokhoz az S20-széria, az S21-széria, a Note20-széria, valamint az összes Z-szériás eszköz (kivéve az első Foldot). Ezzel a funkcióval a Duo, Google Mert, Knox Meeting, Messenger, Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, Webex, BlueJeans és KakaoTalk alkalmazásokban a felhasználó nagyobb kontrollt kap a telefon kamerája, mikrofonja, és a hívásban megjelenő háttér felett. A funkció az említett modellek mellett még 2022 első felében megérkezik az S10-szériára, az S10 Lite-ra, a Note10-szériára és a Note10 Lite-ra is.

A fentiek mellett a Z Fold3 kap extra funkciókat: az Expert RAW itt is elérhetővé válik a Galaxy Store-ból, illetve a Kamera alkalmazás Pro módjában használhatóvá válik a telefotó kamera is.