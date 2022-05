Eddig elég nagy bukta a 8K-s tévé

Négy éve, hogy a boltokba kerültek az első, 8K felbontást (7680 x 4320 pixel) kínáló okostévék, és a technológiához kezdetben nemcsak a gyártók, de az elemzők is nagy reményeket fűztek, hiszen voltak olyan előrejelzések, melyek szerint 2020-ban már 3 millió ilyen típusú kijelző is gazdára találhat. A valóság erre ugyanakkor jócskán rácáfolt, ugyanis az Omdia piackutató cég legújabb felmérése azt mutatja, hogy a vásárlók meglehetősen szkpetikusak a 8K-s tévéket illetően.

2021-ben a kiszállított televíziók mindössze 0,15 százalékát adták a 8K-s modellek, ami alig több, mint 350 000 darab globálisan. A képet tovább árnyalja, hogy 2021 utolsó negyedévében kevesebb ilyen készülék kelt el, mint egy évvel korábban, és a technológia zászlóvivőjének számító Samsung is 18 százalékkal kevesebb ilyen tévét adott el tavaly, mint 2020-ban.

Az Omdia korábban úgy számolt, hogy 2025-re világszerte 8 millió 8K-s okostévé talál majd gazdára, a legújabb előrejelzésük viszont ennél sokkal pesszimistább, hiszen a jelenlegi kutatások alapján még 2026-ban is csak 2,7 millió háztartásban lesz ilyen technológia. A vásárlók lelkesedésének hiánya persze aligha lehet meglepő: a 8K-s modellek ára messze túlszárnyalja még a prémium kategóriás 4K-s modellekét is, és ennél is komolyabb probléma, hogy alig létezik olyan szolgáltatás/formátum, ami 8K-s tartalmat kínálna a felhasználóknak, így még négy évvel a szuperfelbontás megjelenése után sincs értelme ilyen kijelzőt vásárolni otthonra.