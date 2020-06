Itt az LG tévéje, ami 33 millió pixel megjelenítésére képes

Június 19-től bárki kipróbálhatja a Mammutban található MediaMarkt áruházban az ország első LG 8K OLED televízióját, az LG OLED88ZX9LA modellt.

A 88 hüvelykes készülék 33 millió képpont megjelenítésére alkalmas.

A 8K televízió képernyője 7680-szer 4320 képpontból áll. A Nemzetközi Kijelző-mérésügyi Bizottság (ICDM) által meghatározott kontrasztmoduláció (Contrast Modulation, CM) százalékos értéke számszerűen írja le a szomszédos pixelek megkülönböztethetőségének mértékét. Ahhoz, hogy egy kijelző 8K UHD minősítésű lehessen, a legalább 33 millió aktív képpont mellett a kontrasztmoduláció értékének el kell érnie az 50 százalékot. Az LG 8K OLED modellek CM-értéke a 90 százalékos sávba esik, amellyel az LG televíziói kiérdemelték a Real 8K megnevezést.

A televízióba épített harmadik generációs α (Alpha) 9 mesterségesintelligencia-processzor mélytanulási algoritmust használ, amely a képernyőn megjelenő tartalmat automatikusan elemzi, majd a lehető legmagasabb képminőségre skálázza fel. A processzor ráadásul a környezetünk elemzése nyomán képes beállítani a kijelző ideális fényerejét is.

Az LG 88ZX a hangzás terén is kimagasló teljesítményt nyújt, ugyanis képes a kétcsatornás hangot virtuális 5.1-es térhangzássá alakítani. A mesterséges intelligenciával a tévé a filmeknél erőteljesebb hanghatásokat, a zenénél mélyebb basszust, sportközvetítések esetén pedig tisztább beszédhangokat képes megszólaltatni.

A készülék az úgynevezett FILMMAKER MODE™ funckiót is megkapta, melynek köszönhetően a néző pontosan úgy láthatja a jeleneteket, ahogyan azt a készítők eredetileg elképzelték. A streaming szolgáltatások kedvelői az Apple TV, az Apple TV+, HBO Go, illetve a Netflix alkalmazásokon keresztül közvetlenül a tévéről férhetnek hozzá kedvenc tartalmaikhoz, de a kifejezetten 8K tartalmat keresők is nézhetnek videókat például YouTube-on. A sportközvetítésekre jellemző gyors mozgásoknál jelentkező elmosódást a Motion Pro funkció szünteti meg, így a játékosok minden mozdulata jól kivehető marad.