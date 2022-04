Videón a NASA rakétája mellett lecsapó villám

Villám találta el a NASA új rakétájának indítóállomását vasárnap – írja a Business Insider. Az esetről videó is készült, kár nem keletkezett.

Az Artemis-I egy legénység nélküli teszt lesz, a misszió az Artemis-program része.

A küldetéssorozattal az Egyesült Államok 1972 után ismét embereket akar juttatni a Holdra.

A villámcsapásról készült felvételt Jerry Pike fotós osztotta meg közösségi oldalán. A rakéta épp üzemanyag-ellenőrzéseken esett át, amikor az eset történt.

Lightning strikes the umbilical tower of NASA’s new SLS rocket #Artemis #SLS #Lightning pic.twitter.com/lkuAzvUyLK

— Jerry Pike (@JerryPikePhoto) April 2, 2022