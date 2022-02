Ukrajna kiberkatonákat toboroz

Ukrajna olyan önkénteseket keres a világ minden tájáról, akik képesek elérhetetlenné tenni az orosz kormány, a bankok és a különböző vállalatok weboldalait – számol be a New York Times. Mihajlo Fedorov digitális átállásért felelős miniszter a Twitteren azt írta, hogy IT-hadsereget toboroznak, ehhez a Telegram csevegőplatformot használják.

Az IT Army of Ukraine nevű csatornának már több mint 150 ezer felhasználója van.

A felületről elérhetőek a megcélzott oldalak. Mivel az orosz támadást Fehéroroszország is támogatja, a célpontok között belorusz oldalak is szerepelnek.

Az IT Army of Ukraine azokat a YouTube-csatornákat is keresi, amelyek oroszbarát videókat osztanak meg. A cél az, hogy rávegyék a YouTube-ot az ilyen tartalmak eltávolítására.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022