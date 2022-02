5 probléma, amire megoldást jelent egy okosváros

Az intelligens technológiák elsődleges célja mindig is az volt, hogy javítsa az emberek életminőségét, régi problémákra kínáljon új megoldásokat. Ennek kapcsán egyre többet hallani az okosvárosokról, amik olyan fejlett információs és kommunikációs infrastruktúrákon alapulnak, amik az intelligens felhasználás révén támogatják a városok, a cégek, a lakók mindennapi tevékenységeit. De hogyan nézhet ez ki a gyakorlatban? Összeszedtünk már létező öt példát, hol kamatoztathatók az algoritmusok és szenzorok.

Amikor azt is látja a kamera, amit mi nem

Egy okos kamerarendszer jellemzője, hogy a gépi látás előnyeivel kínál megoldást. A hagyományos biztonságtechnikai eszközökkel szemben már minták felismerésére is képes, akár képi, akár hang alapon. Ez gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé számos területen. Elég csak például a gyártást venni: egy intelligens kamera hamar észrevesz bizonyos mozgási és viselkedési formákat, veszélyhelyzeteket. Ez érvényes az emberi viselkedésre: egy adott területen szinte pár mozdulatból észreveszi a gyanús mozgást, mielőtt megtörténne baj. Lehet vele modellezni akár a vásárlók mozgását is egy üzletben, vagy hogy rendesen viselik-e a kötelező arcmaszkot. A rendszer képes előre kijelölt zónák ellenőrzésére, és az emberi mozgáson túl akár gépjárművek vagy egyéb objektumok felismerésére. Vagy ha éppenséggel építkezés zajlik egy óvoda mellett, akkor a kamera még időben detektálja, ha netán egy gyerkőc a veszélyes zónába tévedt.

Hőre töltve

Már-már elcsépelt frázis, hogy a vállalkozásokat eddig ismeretlen helyzet elé állította a koronavírus-járvány, pedig még napjainkban is vannak megoldandó nehézségek. Ilyen például a hőmérsékletmérés, ami manuálisan megterhelő feladat, ám manapság már könnyen automatizálható, például intelligens hőkamerákkal. A rendszer megfelelően konfigurálva képes például adni a személyzet számára, ha egy belépő vendég vagy dolgozó testhőmérséklete meghaladja az előre beállított értéket, mondjuk 38 fokot, és ekkor automata hangjelzést ad. A megoldás egy olyan lehetőséget ad az ügyfeleknek, mellyel egy elsődleges védelmi vonalat állíthatnak fel, így a kézi mérésre csak indokolt esetben van szükség, nem akadályozva ezzel a normál munkamenetet. Így sokkal könnyebben elkerülhető, hogy vírusos fertőzött jusson be az épületbe, ami meglehetősen nehéz feladat, ha napi száznál is több személy fordul meg a helyszínen, beleértve a különféle futárokat, postásokat.

A kamerák azonban képesek bármilyen felület hőmérsékletének mérésére, illetve ez által preventív tűzjelzésre, bizonyos eszközök hevülése esetén. A thermal megoldás alkalmas lehet ezen felül összefüggő kerítéshatárok figyelésére, ahol a kamerától akár több száz méterre lévő behatolóról is képes riasztást adni a rendszer.

Méréssel a pénz is nehezebben folyik el

Elképesztő adat, de a cégek és a városok felesleges energiafelhasználásának költsége 4-30% százalék közt lehet, pedig folyamatos intelligens méréssel ezen is lehetne bőven faragni. Az energiahatékonyságot szolgálják a különféle energiamonitoring megoldások, mellyel pontos képet kaphatnak a vállalkozások arról, hogy pontosan mennyi energia megy el fűtésre, hűtésre, világításra. A jövő egyik nagy trendje mindenképp az energiafelügyelés, a fogyasztások optimalizálása, ami a cégek szintjétől kezdve a háztartásokig mindenki számára nagy segítség.

Az ilyen megoldással felszerelt okosépületek nagyban megkönnyítik egy cég életét. Az üzletvezetők például láthatják, hogy hol van feleslegesen fogyasztó világítás, légcserélő, könnyebben szabályozhatják a fogyasztókat a nappali és éjszakai optimum meghatárázásával, illetve abban is segíti a döntéshozókat, hogy össze tudják hasonlítani a különböző telephelyek energiafogyasztását, ami nem csak spórolást jelent, hanem a környezettudatosság felé tett lépés is egyben.

A közlekedésben is előremutat

A városi közlekedést és egyben az utasok közérzetét is elősegíthetik a valós idejű utasszámlálók. Az ilyen rendszerekkel valós időben lehet követheti a járművek kihasználtságát és a pontos utasszámokat. Tömegközlekedési vállalatként az utasigényeket és az utazási szokásokat feltérképezve optimalizálhatja a járatokat, az útvonalakat és a menetrendet, továbbá visszaszoríthatja a bliccelést és javíthatja a szolgáltatások hatékonyságát. Tehát az utasok tökéletesen az utazási szokásokhoz és igényekhez passzoló szolgáltatást kapnak.

Hasznos információk szerezhetők továbbá az egyes útvonalak kihasználtságáról is, így egy sokoldalú eszköz lehet az optimalizálásban, a flottamenedzsmentben, mivel a bevételnövelést és a költségcsökkentést támogatja, akár egy nagyobb cég, vállalkozás esetében is.

Bárhonnan, bármikor az internetre

A folyamatos összekapcsoltság világában nem maradhatnak említés nélkül egy okosvárosban a köztéri wifihálózatok sem, amikkel a lakók rögtön rákereshetnek arra, hogyan tudnak eljutni a tömegközlekedéssel A-ból B-pontba, vagy hol ülhetnek be egy jó kávéra. Manapság már előremutatóan okososzlopok is vannak Budapesten ingyenes wifivel, segélyhívó gombbal, térfigyelő kamerával, digitális hirdetőoszlop funkcióval és elektromosautó-töltővel is rendelkezik. A póznák internetes összekapcsolását és az optikai kapcsolatot a Vodafone biztosítja. A közterületeken, közösségi terekben elhelyezhető okospadok szintén vonzóbbá tehetnek egy teret: az okoseszköz optimalizálja saját energiafelhasználását, világítást, mobiltelefontöltést és internetkapcsolatot biztosít a felhasználók számára. Ilyen okospad szolgáltatás már szintén rendelhető vállalati igények alapján, egyedileg.