A koronavírus a világ legrangosabb tech rendezvényét is kifektette

Idén a 38. alkalommal rendezték meg a nagy múltú CES kütyüexpót, a világ legnagyobb tech rendezvényét, ami a tavalyi, teljesen virtuális esemény után ismét személyesen látogathatóvá vált. Bár pár hete még úgy tűnt, hogy az évtizedek óta Las Vegasban megtartott eseményt idén már nem árnyékolja be a koronavírus, az omikron variáns végül keresztbe tett a szervezőknek és a résztvevőknek, ami meg is látszott a végeredményen.

55 éve, hogy megtartották az első CES-t New Yorkban, akkor még a Chicago Music Show társrendezvényeként, a rá következő fél évszázadban pedig az esemény a világ legnagyobb tech rendezvényévé nőtte ki magát. Ahogy azt a név (Consumer Electroncs Show) is mutatja, elsősorban a szórakoztató elektronika van a középpontban, és a rendezvényen minden évben megjelennek a világ vezető vállalatai és több ezer másik cég, hogy bemutassák az újdonságaikat.

A CES-nek 1998 óta Las Vegas, a kaszinók fővárosa ad otthont, és 2001 óta nem volt olyan év, mikor ne tartották volna meg a rendezvényt, ahol az elmúlt évtizedek során olyan eszközöket lepleztek le, mint a Philips első otthonra szánt videómagnója (1970), az Atari 2600 konzol (1977), a CD lejátszó (1981), a Tetris videójáték (1988) vagy éppen a Microsoft első Xbox konzolja (2000).

2021 persze kivételes év volt, hiszen a koronavírus-járvány (és az Egyesült Államokban életben lévő beutazási korlátozások miatt) csak virtuálisan, a képernyőkön keresztül lehetett követni az aktuális bejelentéseket. A CES persze hatalmas üzlet a lebonyolításért felelős amerikai CTA-nak (Consumer Technology Association), így a szervezet már 2021 folyamán, még jóval a beutazási korlátozások eltörlése előtt bejelentette, hogy a régi hagyományoknak megfelelően a 2022-es CES ismét személyesen látogatható esemény lesz.

Beköszön az omikron

2021 novemberének elején, amikor az Egyesült Államok feloldotta a beutazást érintő korlátozásokat, még úgy tűnt, hogy a CES tényleg olyan lehet, mint akár két évvel ezelőtt. A részvétel lehetősége megnyílt a megfelelő oltással rendelkező érdeklődők számára, a cégek pedig sorra jelentették be, hogy ott lesznek a nagyszabásúra tervezett eseményen. A hónap végén aztán felbukkant a koronavírus delta variánsánál jóval gyorsabban terjedő omikron. Ez a variáns december végére az Egyesült Államokban is olyan mértékben volt felelős a nagy számú fertőzésekért, hogy alig pár nappal a rendezvény előtt meghatározó vállalatok sorra jelentették be, hogy az óvintézkedések (kötelező oltás, maszkviselés stb.) ellenére sem teszik ki a munkatársaikat az omikron jelentette veszélynek, és inkább visszamondják a személyes jelenlétet.

A visszakozók között ott volt a Google, az Amazon, a Lenovo, a Microsoft, az Intel, az AMD, az MSI, a Meta/Facebook, a Twitter, és a Panasonic, sőt egyes médiacégek is úg döntöttek, hogy nem küldik el a helyszínre az újságíróikat, így többek között a neves The Verge techportál is távol maradt az eseménytől. A szervezőket ugyanakkor ez nem tántorította el, továbbra is lelkesen hirdették, hogy a helyszínen 2200-nál is több cég várja a látogatókat. A visszalépések mellett aztán már a rendezvény kezdete előtt akadtak jelei annak, hogy az idei CES nem olyan lesz, mint ahogy azt korábban megszokhattuk: a CTA például szinte az utolsó pillanatban jelentette be, hogy az eredetileg négy naposra tervezett rendezvény január 8. helyett már 7-én véget ér.

Ennek ellenére Las Vegasba érkezve még úgy tűnt, hogy minden a megszokott mederben zajlik: a város pezsgett a szilveszteri mulatságot kitoló emberek miatt, és még a január 4-én, az esemény előestéjén tartott nyitóbeszédek is arra engedtek következtetni, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba. A nevesebb előadókat felvonultató termekbe már a kezdés előtt egy órával meg kellett érkezni, hogy normális helye legyen az embernek. Ekkor még a két évvel korábbi viszonyokhoz képest a legkomolyabb változásnak a folyamatos maszkviselés és a székeken elhelyezett, a távolságtartást szorgalmazó feliratok tűntek.

Ez a CES nem az a CES

Maga a CES hivatalosan január 5-én vette kezdetét, ekkor nyíltak meg minden érdeklődő számára a város több pontján elérhető standok és bemutatótermek, a központi helyszínként funkcionáló Las Vegas Convention Centerhez érve pedig azonnal világossá vált, hogy az idei rendezvény nem olyan lesz, mint amilyet 2021 előtt megszokhattunk. Idén csak a több épületből álló komplexum egyik csarnokát nyitották meg a kiállítók és látogatók előtt, és amíg 2020-ban még hosszú perceket kellett sorban állni, hogy átjussunk a több ajtónál zajló biztonsági ellenőrzéseken, ezúttal mindenféle fennakadás nélkül zajlott a művelet. Egész egyszerűen azért, mert a korábbi részvevőszámnak csak a töredéke érkezett a helyszínre.

A falakon belül egészen elszomorító látványt nyújtott, hogy a korábban hömpölygő tömegtől teli folyosókon ezúttal csak lézengtek az emberek,

és idén már a kiállítótérben sem kellett furakodni, hogy közel kerülhessünk az újdonságokhoz. Ez a koronavírus miatti helyzetben abszolút pozitív fejleményként hatott, és senki nem panaszkodott, hogy a standokon nem kellett megküzdeni a jobb pozíciókért. Ettől függetlenül mégis lehangoló volt látni, hogy nyoma sincs annak a pezsgésnek, ami korábban jellemző volt a CES-re.

És nemcsak a tömeg hiányzott, de az esemény hangulatára rányomták a bélyegüket a távolmaradó cégek is. Jó példa erre az LG, ami korábban mindig lenyűgöző installációkkal és hatalmas bemutatótérrel vett részt az eseményen: 2019-ben például hajlított OLED kijelzőkből épített, rendkívül látványos fallal várták a látogatókat. A cégnek ugyan most is megvolt a bérelt helye, ráadásul hatalmas területen, csak a visszavonulás miatt a tervezett bemutatótér (valószínűleg) végül nem készült el. Helyette bekerült egy faházikó, a lefoglalt területen elszórt fakockákkal, amikre hatalmas QR-kódok kerültek: ezeket beolvasva lehetett videókat nézni a vállalat újdonságairól. Talán mondani sem kell, hogy ez a megoldás kiábrándító – még úgy is, ha az ember pontosan tisztában van azzal, hogy az LG okkal maradt távol az eseménytől.

De nem a dél-koreai cég volt az egyetlen, ami így járt el: a szintén visszalépő Panasonic például beérte annyival, hogy a bérelt helyére felhúzott egy hatalmas kockát, amibe besétálva egy falra vetített 11 perces videó ismétlődött egész nap. A Sony pedig hiába nem visszakozott a részvételtől, az ő standjuk sem volt sokkal jobb: csak beállították a frissen bemutatott elektromosautó-koncepciójukat néhány vitrin és képernyő társaságában. Meg lehetett például csodálni a PS5 hetekkel korábban bemutatott cserélhető burkolatait, de a CES alkalmával bejelentett, jelenleg még kuriózum QD-OLED okostévéjük például nem volt kiállítva a gyártó által lefoglalt területen.

Akadtak persze cégek (pl. Samsung, TCL, Hisene), akik ennek pont az ellenkezőjét tették, ezúttal is szépen berendezett, minden újdonságot felvonultató standokkal, de az alacsony résztvevőszám miatti lankadt hangulatot ez sem tudta ellensúlyozni. És nemcsak a Las Vegas Convention Center kiállítócsarnokaira telepedett némi apátia, hanem az összes többi helyszínre is: a Venetian hotel hatalmas kiállítóterei szintén kongtak az ürességtől,

voltak újságírók, akik azzal viccelődtek, hogy hosszú évek után végre le tudnak ülni a CES-en, és sokszor úgy tűnt, hogy a résztvevők nagy részét maguk a kiállítók tették ki.

Ott, ahol két évvel ezelőtt még szó szerint tolakodni kellett, hogy vethessünk egy pillantást az egész tech szektort kifigurázó okoskrumplira.

Elmaradtak az igazán nagy durranások

A 2022-es CES viszont nem csak azért csalódás, mert a koronavírus miatti helyzet alávágott az egész eseménynek, de azért is, mert valóban izgalmas, érdekes és forradalmi tech újdonság nem nagyon jutott idén januárra. A résztvevők ugyan megszámolhatatlan terméket jelentettek be, minden egy kicsit jobb és okosabb lett, de az esemény három napja alatt semmi olyannal nem találkoztunk, amit valamilyen formában ne láttunk volna már korábban.

Egyetlen olyan újdonság sem akadt, ami valóban komoly hype-ot generált volna, nem volt olyan bejelentés, amiről mindenki beszélt, amit mindenki látni akart. Idén még egy valamire való szexkütyüs botrány sem zavarta meg a langyos állóvizet, és összességében elmondható, hogy a gyártók, főleg a legnagyobbak idén nem erőltették meg magukat a számottevő innovációkat illetően. Hogy ez mennyire írható a koronavírus számlájára, az kérdéses, ahogy az is, hogy két sikeresnek még nagy jóindulattal sem nevezhető évet követően a CES képes lesz-e visszatalálni a régi önmagához, vagy ezzel elkezdődött a nagy múltú rendezvény lassú jelentéktelenné válása.

A 24.hu újságírója a Samsung vendégeként vett részt a CES-en.