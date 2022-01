Egyelőre páratlan tévét villantott a Sony

Las Vegasban kezdetét vette az idei CES (Consumer Electronics Show), ahol a különböző gyártók egyre másra mutatják be a legújabb termékeiket és fejlesztéseiket. Az esemény különösen fontos az okostévék szempontjából, hiszen a legnagyobb márkák (LG, Samsung, Panasonic, Sony stb.) ilyenkor leplezik le, hogy milyen innovációk várhatók az idei évben nagyképernyős fronton.

A Sony kapásból bemutatott hat vadonatúj szériát (Master Series Z9K 8K Mini LED, Master Series X95K 4K Mini LED, Master Series A95K QD-OLED, Master Series A90K OLED, Master Series A80K 4K OLED, Master Series X90K 4K LED), de ezek közül a legérdekesebb a Master Series A95K csúcsmodell, ugyanis ez az első olyan 4K-s okostévé, ami már QD-OLED panellel kerül forgalomba. Utóbbiról első körben azt érdemes tudni, hogy nem a piacot uraló LG Display gyártja (az OLED tévékhez a közelmúltban szinte kizárólag ez a vállalat biztosította a panelt), hanem a tévé fronton nagy konkurens, szintén dél-koreai Samsung.

Az új technológia lényege, hogy egyesíti az OLED és kvantumpontos LED (azaz QLED) kijelzők előnyeit. Egyrészt megkapjuk a tökéletes feketét és a végtelen kontrasztot biztosító, egyenként vezérelhető organikus diódákat az OLED oldalról, és emellé jön a QLED-nél megszokott jóval nagyobb fényerő és a sokkal élénkebb színvilág. Jelen állás szerint a Sony az első, aki ilyen panellel szerelt okostévét mutatott be, de igen meglepő lenne, ha a Samsung nem dobna piacra saját fejlesztésű QD-OLED technológiával szerelt okostévéket a közeljövőben, és persze várható, hogy más gyártók is lecsapnak a technológiára. A Sony emellett továbbra is kínál LG Display-féle OLED panelekkel szerelt tévéket (ilyen az A90K és az A80K), de érdekes lesz megfigyelni, hogy a Samsung új technológiája hogyan fogja átalakítani az okostévék piacát.

Az új típusú panel mellett a Master Series A95K különlegessége a speciális, meglehetősen lapos talp, ami előre- és hátra nyúlóan is felszerelhető a készülékre, illetve a különleges dizájnú hátlap, ami úgy lett kialakítva, hogy segítse a tévé mögötti kábelkáosz rendszerezését. Akár csak a Sony most bejelentett összes OLED tévéje, ez a modell is támogatja videójátékok esetében a 4K felbontást 120 Hz-es képfrissítés mellett, egy PlayStation 5 konzolra kötve a készülék automatikusan bekapcsolja a HDR és az alacsony késleltetési módot, továbbá nem hiányzik a VRR sem, ami arra utal, hogy hamarosan a Sony újgenerációs konzolja is megkapja ezt a funkciót.

A Master Series A95K két változatban, 55 és 65 hüvelykes kivitelben lesz elérhető 2022 folyamán, de árat és pontos megjelenési dátumot egyelőre még nem közölt a gyártó. A tévé Google TV operációs rendszerrel kerül forgalomba, és prémium modellként jár hozzá a Sony új távirányítója és a Bravia Cam kiegészítő is. Utóbbi nemcsak a tévé képminőségének pontos beállításában lesz a felhasználók segítségére, de hagyományos webkameraként is funkcionál, így a tévével akár videóhívások is lebonyolíthatók lesznek. Végezetül az átdolgozott távirányítóról sem hiányoznak a vadiúj trükkök: egyszerűsített gombokkal és háttérvilágítással rendelkezik, a hangvezérléssel aktiválható Finder funkciónak hála pedig „megcsörgethető”, hogy könnyebb legyen megtalálni.