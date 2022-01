Újabb elektromos autót mutatott a Sony

A japán Sony elektromos járművek kifejlesztésére új divíziót hoz létre – írja az MTI. A bejelentést nem sokkal azelőtt tették meg, hogy Las Vegasban szerdán megnyílik a Consumer Electronics Show (CES), a legnagyobb nemzetközi szórakoztatóelektronikai, robotikai és mobiltechnológiai kiállítás. A Sony Mobility névre keresztelt új részleg várhatóan idén tavasszal kezdi meg működését.

A japán vállalat a kiállításon bemutatja második elektromos járművének prototípusát, a hétüléses VISION-S 02 SUV autót is. Tavaly, szintén a CES-en mutatta be a cég első koncepcióautóját, a VISION-S 01 elektromos szedánt, ami azóta sem került gyártásba. Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat a modellek sorozatgyártása, de a cég elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy vizsgálják elektromos járműveik kereskedelmi forgalomba hozatalának lehetőségét – hogy a szándékaik komolyak, arra utal utal az új részleg létrehozása is.

A frissen bemutatott villanyautó koncepciója alapján úgy lehet sejteni, hogy a modellben két, egyenként 200 kilowattos (azaz 271 lóerős) elektromos motor van, végsebessége pedig eléri a 180 km/h-t. Emellé adott természetesen rengeteg szenzor és kamera, és a kettes szintű vezetéssegítő rendszer.

Szerdán a Sony részvényára 3,67 százalékkal emelkedett a tokiói tőzsdén, amelynek irányadó indexe, a Nikkei225 0,10 százalék pluszban zárt.