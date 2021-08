Sok magyar napi két órát is eltölt a Facebookon

A TikTokra is jönnek a 24 óra után eltűnő videók

A magyarok, akik az egyes közösségi média platformokat használják, platformonként átlagosan napi egy órát töltenek el görgetéssel, kivéve a Facebookot, ahol az átlagosan eltöltött idő két óra. A magyarok közösségimédia-használatára a világjárvány is rátett egy lapáttal: a megkérdezettek kétötöde (40%) többször használja a közösségi médiát, mint világjárvány előtt – derül ki a Kaspersky biztonsági cég kutatásából.

A felmérés szerint a közösségi médiát elsősorban barátokkal és a családdal való kapcsolattartásra (78%), szórakozásra (63%), az egyén számára érdekes témák követésére (59%), a helyi közösséggel való kapcsolattartásra (39%) használjuk, de gyakori az, hogy munkahelyi okokból (28%) van szükség az online jelenlétre. A pandémia idején hangsúlyossá vált még egy faktor, ugyanis a magyarok egyharmada (34%) állította,

hogy a közösségi média az első számú forrása a világjárványról szóló híreknek.

A legkedveltebb csatorna egyértelműen a Facebook, hiszen azok közül, akiknek van fiókjuk majdnem minden (96%) rendszeresen használja. Ezt követi a YouTube (74%), Instagram (41%), Pinterest (28%), Twitter (16%) és WhatsApp (15%). Aktivitás szempontjából a Facebook az a közösségi médiaplatform, amelyeken a magyarok a legaktívabbak, 59 százaléka a magyar felhasználóknak ugyanis legalább hetente egyszer posztol a Facebookon.

Ambivalens érzéseink vannak

Bár összességében pozitív érzések kapcsolódnak a közösségi média használatához, az emberek úgy érzik, hogy szórakozhatnak (60%), tájékozódhatnak (54%) a közösségi médiának köszönhetően és kapcsolódni is könnyen tudnak (26%), sok szempontból mégis ambivalensek az érzések. Az influencer kultúra is forró témája az online életnek, hiszen a rengeteg érv mellé sok ellenérv is társul.

Az ambivalencia az influencerek által megosztott tartalmaknál élesedik ki: az influencereket követők 57 százaléka állítja, hogy tanul az általa követett influencerektől, ezzel együtt azonban a válaszadók közel kétharmada (64%) mondja azt is, hogy nem tud kapcsolódni a tartalmaikhoz. Abban a kérdésben, hogy milyen hatással van a közösségi média a társadalmunkra igencsak megoszlanak a vélemények: tízből hárman (29%) úgy gondolják, hogy negatív hatása van, míg 21% szerint pozitív hatással van.

Negatív élményei azonban sokaknak vannak, a magyarok több mint fele vissza tud emlékezni olyan esetre, amikor a közösségi média felületein olvasott tartalom negatív hatással volt a mentális egészségükre és jóllétükre, a magyarok ötöde (21%) pedig az elmúlt hat hónapból is tud ilyen példát hozni. Azok, akik ezt a hatást saját magukon nem érzékelik, arról számoltak be, hogy ismerik saját határaikat és úgy érzik tudatos használattal kontrol alatt tudják tartani a közösségi média használatát (70%) és tudják azt is, hogy nem minden valós, amit ezeken a felületeken olvasnak (54%), valamint nem követnek olyan csatornákat, amelyeken a negatív tartalom dominál (54%).