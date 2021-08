A TikTokra is jönnek a 24 óra után eltűnő videók

Mióta Snapchaten megjelentek a 24 óra után eltűnő posztok, azóta a formátumot lényegében minden nagy közösségimédia-szolgáltatás beépítette a saját eszköztárába. Eddig csak a TikTok volt kivétel, aminek fő jellemzője és erőssége a rövid videó, és amit szintén elkezdtek lemásolni más platformok. A kocka most fordul, és úgy tűnik, ezúttal a TikTok is másolni kezd: a cég szóvivője a The Verge-nek megerősítette egy szivárogtató pletykáját, miszerint tesztelni kezdték a TikTok-sztorikat.

TikTok Stories what the… 😳 pic.twitter.com/PIUpKMhj0k — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

A funkció nem tartogat nagy meglepetést, hasonló elven működik, mint amit az Instagramon és a Snapchaten is látni lehet. Az alkalmazásban egy dedikált oldalsávon lehet megnézni a friss tartalmakat a posztoló profilképére kattintva, amik egy nap után maguktól eltűnnek. A nézők reakciókat nyomhatnak, vagy kommentelhetnek a sztorikra, amik tartalmazhatnak zenét és szöveget is, de a TikToktól nem meglepő módon azok csak videók lehetnek, állóképek nem. A cég szerint a tartalomkészítők így új, kreatív módokon fejezhetik ki magukat. Azt egyelőre még nem tudni, hogy világszerte, szélesebb körben mikor válik elérhetővé az újítás, egyelőre a tesztelési fázisban jár.