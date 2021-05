Ilyen a hangja a Marson repkedő helikopternek

Eddig csak látni lehetett, ahogy az Ingenuity névre keresztelt apró helikopter felemelkedik és repked a Marson, de a NASA május 7-én közzé tett egy olyan felvételt, amin már hallani is lehet az apró szerkezetet. Az április 30-án tartott negyedik tesztrepülés hangjait a Perseverance marsjáró rögzítette a két mikrofonjának egyikével, ennek köszönhetően a videón nemcsak újra láthatjuk a gép mozgását, de ezúttal már a repülés zajai is hallhatók – még ha csak halkan is.

A rover 80 méterre állt az Ingenuity felszállóhelyétől a felvételkor, és a földi irányítók először nem voltak biztosak benne, hogy a Perseverance képes ilyen távolságból hangokat rögzíteni, mivel elnyeli őket a Mars ritka légköre. A rover mégis sikerrel járt: a videó hangjai között a szél dominál, de amikor meglódul a kis szerkezet, akkor jól kivehetők az általa keltett zajok is.

Az Ingenuity április 19-én tette meg az első „útját” a Marson: 3 méterrel emelkedett a felszín fölé, ott lebegett egy kicsit, majd visszaszállt a talajra – azóta pedig még több próbarepülést hajtott végre. A helikopter a Perseverance marsjáróval érkezett a vörös bolygóra február 18-án. A drónszerű eszköz hivatott arra, hogy megkezdje a „repülés korát” a Marson. A nagyjából 85 millió dollárból fejlesztett gép forradalmasíthatja az űrkutatást. A NASA szerint a marshelikopterek alkalmasak lehetnek sziklafalak, barlangok és mély kráterek feltérképezésére, tudományos műszerek szállítására, valamint felderítőként segíthetik az emberek és a robotok munkáját.