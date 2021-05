Donald Trump egyelőre nem térhet vissza a Facebookra

A Facebook január végén továbbította az általa létrehozott független ellenőrző bizottsághoz (Oversight Board) a kérdést, mi legyen Donald Trump volt amerikai elnök felfüggesztett Facebook- és Instagram fiókjainak sorsa. A testület szerdán közölte a döntését hosszas vizsgálódás után:

a volt amerikai elnök egyelőre nem térhet vissza a közösségi óriás platformjaira.

A bizottság a bárki által szabadon elérhető indoklásban kimondja, hogy Trump január hatodikán közzétett bejegyzései egyértelműen hozzájárultak az ostromhoz, a posztok több szempontból is sértik a Facebook / Instagram irányelveit. Mégis: nem tartja megfelelő eljárásnak, hogy a moderátorok határozatlan időre, gyorsan függesztették fel a volt elnök fiókjait, mivel a bevált gyakorlat az, hogy vagy a problémás posztokat távolítják el a felületről, vagy határozott idejű/végleges felfüggesztés a büntetés.

A szervezet ennek fényében arra kérte a közösségi oldalt, hogy a következő hat hónapon belül vizsgálják felül a döntést, és az esetből tanulva alakítsanak ki egy arányos eljárást, amit a többi felhasználóra is lehet alkalmazni a későbbiekben.

Akkor addig máshol

A döntés közzétételét megelőzte Trump keddi bejelentése, miszerint saját kommunikációs platformot indít. A felület a From the Desk of Donald J. Trump néven fut, ide kattintva érthető el. A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat tehet közzé rajta, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait. A platform azonban nem rendelkezik olyan funkcióval, amely lehetővé tenné a felhasználóknak, hogy hozzászóljanak Trump bejegyzéseihez, tehát egy meglehetősen egyirányú a kommunikáció.

A Facebook május 6-án jelentette be, hogy független ellenőrző bizottságot (Oversight Board) állít fel elismert szakértőkből, akiknek az a feladata, hogy a közösségi oldalt érintő legfontosabb kérdésekben segítsenek döntést hozni, amelyeket aztán a Facebook is köteles végrehajtani. A bizottság döntései véglegesek, nincs lehetőség fellebbezni, és mindenkinek el kell fogadnia azokat az egyszeri felhasználóktól egészen Mark Zuckerbergig. A testület október végén kezdte el a munkát az előkészületek után. Az ellenőrző bizottságnak 90 napja van arra, hogy egy üggyel kapcsolatban döntsön.

