Átláthatóbbá válhat, mi zabálja a Windows 10-es laptopok aksiját

A Windows 10 következő nagy frissítésével a felhasználók új gráfokat és elemzéseket láthatnak az eszközük energiafogyasztásáról, amivel szemügyre vehetik, mely programok szívják le erőteljesebben az akkumulátort. Legalábbis az operációs rendszer egyik előzetes verziójában (Build 21277) már tesztelik a fejlesztést, amit egyszerűen a Gépházban található Akkumulátor panelről lehetne elérni.

Nem csak az elmúlt 24 órára, de az előző hét napra visszamenően is adatokat jelenítene meg a laptop vagy a táblagép aksijának használatáról. Többek közt megmutatja azt is, hogy egyes appok hány százalékban feleltek az energiafogyasztásért, és hogy mely napszakokban volt kiugróbb a fogyasztás. Ez után már a felhasználótól függ, hogyan hasznosítja az információkat.

A Windows Latest szerint vélhetően a Windows 10 21H2-es csomagjával, valamikor 2021 második felében válik mindenki számára használhatóvá az új panel – amennyiben a Microsoft útközben nem kaszálja el az ötletet.

Windows 10 to get a new tool to check battery usage in Settings https://t.co/wDJejtWFJj pic.twitter.com/3IUTi5W6Ll

