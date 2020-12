Egy kutatás szerint a PlayStation-tulajdonosok okosabbak az „xboxosoknál”

Az új Pókember is rögtön elrabolta a szívünket

Az online kaszinókat üzemeltető kanadai Royal Panda nevű cég gamereken végzett intelligenciatesztet, amiről már az elkészítése előtt sejteni lehetett, hogy sokakat fog felháborítani. Nem elég, hogy a konzolháború is kiélezett, a konzolosokra pedig lenéz a „PC Master Race”, most itt a kutatás is, ami azt mondja,

hogy akik PlayStation konzolon játszanak, okosabbak az „xboxosoknál”.

A Royal Panda akadémiai kutatókat kért fel a feladatra, akik egy négyrészes kvíz elvégzésére kértek meg 1001 játékost. A teszt segítségével többek közt a nyelvi intelligenciát, a logikus és vizuális érvelést, a matematikai készséget mérték. Mielőtt az alanyok a tesztet elvégezték, a demográfiai jellemzőik mellett kitöltötték a videójátékokkal kapcsolatos szokásaikra irányuló kérdéseket is.

Az eredmények szerint ha konzolokról volt szó, a PlayStation 4 tulajdonosok teljesítettek a legjobban, átlagosan 110,7 volt az IQ-szintjük. Az Xbox One és a Nintendo Switch felhasználóinál átlagosan 103,8, valamint 101,3 pontot állapítottak meg. Minden platformot nézve viszont a PC-játékosok győzedelmeskedtek, nekik 112,3 IQ-pontot átlagoltak a szakértők, és nem állt jól a mobiljátékosok szénája, akik 99,4 pontot kaptak.

Ha a fentiek nem lennének elegek egy tömegverekedés kirobbantásához, folytatjuk a cikket azzal, hogy a játszott videójátékok szerint is besorolták a gémereket. Az alábbi népszerű játékokhoz társítottak egy átlagos IQ-szintet is, ami jellemzi a játékosaikat: