Meglepő üzenetet talált a szervizes egy javításra vitt iPhone-ban

Egy Mani Warda nevű szervizes férfi nemrég furcsa feladatot kapott, amiről videót is megosztott a TikTokon. Az emberek általában azért mennek szervizbe, hogy megjavíttassák problémás készülékeiket, ám egy házaspár által beadott iPhone-nal kapcsolatban más kérés érkezett.

Amikor Warda felnyitotta a javításra beadott telefont, egy cetlit és némi pénzt talált benne elrejtve. A kézzel írt üzenet így hangzott: „Kérem, mondja azt a feleségemnek, hogy a telefont nem lehet megjavítani, meg akarja nézni a híváselőzményeket. Ez a 100 dollár az öné, köszönöm.”

Warda ezután tett közzé videót a TikTokon, amiben azt kérdezte követőitől, hogy mit tennének a helyében. Sokan válaszolták, hogy szóljon a nőnek az üzenetről, más pedig úgy oldotta volna meg a helyzetet, hogy a pénzt is megtartja, majd a feleséget is figyelmezteti.

A nő egy nappal korábban ment vissza a szervizbe a telefonért, Warda pedig végül megmondta neki, hogy egy üzenetet talált a telefonban, ezért azt nem javította meg. A nő ezután 200 dollárt ajánlott neki, hogy mégis végezze el a feladatot. A történet vége az lett, hogy a dühös férj káromkodások közepette szidta a szervizest, mikor maga is elment az üzletbe, erről is felkerült egy videó.

A TikTok-felhasználók egy része egyébként arra gyanakszik, hogy az egész történet megrendezett volt.

Don’t expect a stranger to help you do wrong to someone you’re supposed to love. https://t.co/knDi37Kvzy

— TextsFromLastNight (@TFLN) October 30, 2020