Úgy kaphatott egy új gombot az iPhone-jára, hogy az fel se tűnhetett

Ha éppenséggel iPhone-t használ, és az kompatibilis a legújabb iOS-sel, egy új gombot kapott rá a múlt hónapban úgy, hogy észre sem vehette. Persze ezt nem szó szerint kell érteni.

A rafinéria abban rejlik, hogy az iOS 14 Back Tap (Koppintás hátul) nevű funkciója elmossa a határokat, és a mobil egész hátlapját egy nagy, érintésérzékeny gombbá változtatja, amin dupla, vagy tripla bökésekkel csalhatunk elő funkciókat. Ha eddig elkerülte volna a figyelmét, nem véletlen, mivel az Apple a Back Tapet a Kisegítő lehetőségek, és azon belül is az Érintés menü alá rejtette el. Preferenciától függően többféle feladatra is beállítható, legyen az appok közti váltás, görgetés weblapon, képernyőmentés készítése, vagy éppen Siri előhívása.

A The Verge szerint egyébként már a Google is kísérletezik hasonló funkcióval, így hamarosan talán az androidosoknak is lesz egy ilyen funkciójuk.

(Kiemelt kép: GettyImages)