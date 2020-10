Megvannak a PlayStation Plus novemberi ingyen játékai

A Sony menetrendszerűen bejelentette, hogy novemberben mely játékok válnak ingyen letölthetővé a PlayStation Plus előfizetők számára, és az ősz utolsó hónapjára három program jutott: a Middle-earth: Shadow of War, a Hollow Knight: Voidheart Edition illetve a Bugsnax.

Utóbbiról érdemes tudni, hogy csak a PlayStation 5-ön lesz elérhető, tehát azok tölthetik majd le extra költség nélkül, akik már novemberben lecsapnak az Európában 19-én megjelenő újgenerációs konzolra. Mindhárom játék október 29-től igényelhető a PS Plus előfizetők számára.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.