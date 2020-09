Új funkciókkal bővül a mobilos Outlook

A Microsoft frissíti az Outlook levelező mobilalkalmazást iOS-en és Androidon egyaránt, ezzel is folytatva azt a trendet, hogy az asztali verzió eszközeit idővel a mobilappokba is átülteti. Tovább bővül a hanggal vezérelhető funkciók köre: a felhasználók hangutasításokkal írhatnak leveleket, jegyezhetnek be eseményeket a naptárjukba, vagy csatlakozhatnak koferenciahívásokhoz.

Androidon fontos újítás, hogy a beérkező üzenetekre egyenesen a felugró értesítésekből is rögtön lehet válaszolni, illetve törölni, vagy archiválni. Így nem kell külön megnyitni az alkalmazást a műveletek gyors elvégzéséhez.

A frissítés fokozatosan válik letölthetővé a következő hetekben.

(Kiemelt kép: GettyImages)