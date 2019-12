Új korszak kezdődik a Microsoft Office életében

A Microsoft blogposztban jelentette be, hogy meghatározó irodai szolgáltatásai új dizájnt kapnak mobilon, beleértve az androidos és iOS-es készülékeket is. Az Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint appokban már fel is figyelhet az új külsőre, amennyiben frissíti a szoftvereket a legfrissebb verziókra. Hamarosan a Teams, a Yammer és a Planner is átesik a változáson. A frissítés a Microsoft azon törekvésének része, hogy a produktivitást segítő eszközei a modern kor követelményeinek is megfeleljenek mobilplatformon.

Az új dizájn a Microsoft úgynevezett Fluent Design formanyelvét követi, de a letisztultabb megjelenés mellett azt is fontosnak tartotta a cég, hogy a kezelőfelületek is a mobil platform jellegzetességeihez igazodjanak, hatékonyabbá válhasson a munka.

A cég egyik kutatása szerint az emberek naponta órákat töltenek a mobiljukon, ami egyrészt annak köszönhető, hogy egy-egy művelet 20-30 másodpercet vesz igénybe az ember idejéből. A Microsoft egyik fontos célkitűzése, hogy lefaraghasson a mikrofeladatok időigényességéből, ezért felgyorsították a navigációt. Emellett számos funkcióval bővültek a programok: a papírdokumentumokat például beszkennelhetjük a telefon kamerájával, a főbb szoftverek pedig sötét módot is kaptak.