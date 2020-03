Office 2019-et vagy Office 365-öt érdemes venni? (x)

Mindkettőt nagyon olcsón szerezhetitek be, cikkünkben elmondjuk hogyan.

Amikor a Microsoft Office-ról beszélünk mára már két lehetőségetek is van. Megvásárolhatjátok az éppen aktuális kiadást, ami annyit tesz, hogy örökké a birtokotokban lesz egy Office csomag, amivel bárhol dolgozhattok offline vagy előfizettek az Office 365-re és az interneten keresztül akárhol hozzáférhettek a dokumentumaitokhoz. Na de melyikre érdemes beruházni?

Az Office 2019 – ahogyan a korábbi verziók is – egy offline programcsomag, amit megvásárolva egy számítógépre telepíthettek. Fontos megjegyezni, hogy funkcionalitást tekintve nem változik, kizárólag hibajavításokat és biztonsági frissítéseket kap a szoftver, a teljes élettartama alatt. Habár a licenc megvásárlásával örökre a tiétek lesz a csomag, online funkciói híján kizárólag a saját gépeteken tudjátok használni.

Ha egyedül használjátok az Office-t, a legegyszerűbb módját keresitek a szövegszerkesztésnek, táblázatkezelésnek vagy a prezentációkészítésnek és nincs szükségetek az online funkciókra, akkor mindenképpen az Office 2019-et érdemes megvásárolni.

Az Office 365 egy előfizetéses szolgáltatás, amit havi vagy éves rendszerességgel kell fizetni. A megvásárlásával telepíthetitek a jól ismert Word, Excel, PowerPoint szentháromságot, de a csomag tartalmazza az Access, Publisher és Outlook alkalmazásokat is. A legjobb mégis az benne, hogy a beépített felhős szolgáltatásoknak hála könnyedén menthetitek a dokumentumaitokat OneDrive-ra, ahonnan bármikor elérhetitek azokat. A frissítések nem korlátozódnak hibajavításokra, az előfizetők mindig megkapják a legújabb szolgáltatásokat is, amint a Microsoft kiadja azokat.

Az Office 365 mellé jár 1 TB OneDrive tárhely is, amit fájlok és fényképek tárolására használhattok. Az előfizetéssel akár tableten vagy telefonon is elérhettek minden fent említett szolgáltatást. Ha mindig naprakész szoftverrel szeretnétek dolgozni és a világ minden pontjáról szeretnétek elérni a dokumentumaitokat, akkor az Office 365 lesz számotokra a megfelelő választás.

Na de mennyibe kerülnek?

Az Office 2019 Otthoni verziója 45 000, míg az Office 365 ugyanezen néven futó előfizetése évi 30 000 forintba kerül, de ennél jóval olcsóbban is megkaphatjátok őket. A KeysWorlds webshopjában éppen zajlik a Tavaszi Vásár, ahol sokkal kedvezőbb áron vehetitek meg a Microsoft szoftvereit. Ráadásul mivel az Office 2019-hez szükség van Windows-ra is, ezért azt is potom összegért vehetitek meg náluk.

Az SPOFF50 kuponnal az alábbi árakon vehetitek meg az Office 2019 Professionalt és az ezt tartalmazó csomagokat:

Minden egyéb Microsoft termékre 38% kedvezményt kaphattok, ha használjátok az SPOFF38 kódot:

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A Keysworlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A Keysworlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A teljes termékpalettát itt találjátok, ezekre szintén érvényes a fent említett kupon, amit a kosárban tudtok megadni, fizetés előtt.

A rendelés után szinte azonnal érkezik egy e-mail a licenckulccsal. A szoftverekre egy éves teljeskörű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatérítik a vételárat. Amennyiben ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a Keysworlds 24/7-es ügyfélszolgálatát a service@kesyworlds.com email címen tudjátok elérni.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a Keysworlds-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.