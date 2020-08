A Vodafone-nál is van már gigabites kábelnet

Augusztustól megújult otthoni vezetékes portfóliót kínál a Vodafone, amivel az ügyfelek személyre szabhatóbb csomagokat igényelhetnek. A megújult Vodafone Home szolgáltatáscsomag fókuszában a tévés kínálat újragondolása áll, de az ország több területén korábbinál gyorsabb vezetékes internet is rendelkezésre áll majd.

A Vodafone – kezdetben Budapesten, Miskolcon és egyes környező településeken –

bevezeti az 1000 Mbps kínált letöltési sebességű vezetékes internetcsomagját.

Ennek köszönhetően több eszközről is gyorsan és hatékonyan böngészhetnek az otthoni felhasználók, akár egyszerre is. A továbbfejlesztés jegyében a szolgáltató a Connect Box modemeket is fokozatosan cseréli az ügyfeleknél. Továbbá minden ügyfélnek lehetősége van csomagtól függetlenül Vodafone TV platformra váltani.

A telefonos és internetes kínálat egyesülésének köszönhetően változnak a feltételek: vezetékes telefon már nem kötelező elem, csak választható opció, illetve tovább erősíti a rugalmasságot, hogy bármelyik TV-csomag bármelyik internet csomaggal kombinálható, és az alap TV-csomagok mellé az ügyfelek igényeik alapján további kiegészítő szolgáltatásokat is választhatnak kedvező havidíjjal és határozatlan idejű szerződéssel. A Vodafone egyben új kedvezményeket is kínál azoknak, akik a vezetékes szolgáltatások megrendelése mellett mobilelőfizetést is kérnek.

(Kiemelt kép: GettyImages)