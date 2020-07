Lenyírták a ferihegyi repteret

Nyári mezőgazdasági munkálatok/Summer works on the airfield

Nyári mezőgazdasági munkálatok – átmeneti pályazárok A repülőtér üzemeltetője – a vonatkozó jogszabályokban előírtak és karbantartási utasítások szerint – rendszeresen végzi a légiforgalmi berendezések földi műszereinek, valamint a futópályák állapotának ellenőrzését, karbantartását. A Budapest Airport a repülőtér területén csaknem 1100 hektár gyepet kezel, mely felület kaszálását jórészt nyáron végzi. Jelenleg is zajlik a két futópálya biztonsági sávjain belüli kaszálás, összesen 396 hektáron. A munkavégzés során egy hat járműből álló géplánc – egy széles kaszával ellátott traktor, egy rendsodró traktor, egy bálázó traktor, egy rakodó traktor, egy kamion és egy szélező gép -, illetve több kézikaszás személy is dolgozik. Átlagosan egy óra alatt körülbelül 5,5 hektárnyi terület kaszálását végzik el, a teljes folyamat a futópályák mellett mintegy 70 munkaórát vesz igénybe. Habár a mezőgazdasági munkák ilyenkor folyamatosak és előre tervezetten zajlanak, időtartamukat nagyban befolyásolhatja az időjárás és a repülőgép-forgalom egyaránt. A munkálatok ideje alatt általában néhány óra időtartamra pályazárást szükséges elrendelni. Ennek következtében, a megszokott rendtől eltérően, a légiforgalommal kevésbé érintett lakott területek felett átmenetileg megnövekedhet a repülési műveletek száma. A munkálatok ütemezése folyamatosan frissül weboldalunkon: https://www.bud.hu/budapest_airport/felelossegvallalas/kornyezetvedelmi_felelossegvallalas/zajvedelem/karbantartasok_utemezese A munkálatok idejére kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését!Summer works on the airfield – temporary runway closures The airport operator – in accordance with the provisions of the relevant regulations and maintenance instructions – continuously monitors the condition of air navigation ground installations as well as the runways, and maintains them on a regular basis. Budapest Airport also has 1100 hectares of grass to cut, mostly in the summer period. Grass-cutting is currently ongoing in the safety strips of the two runways on 396 hectares combined. In this effort, grass is being cut by a machine chain of six vehicles – a wide-cutting tractor, a swath aligner tractor, a baling tractor, a loading tractor, a truck, and an edge trimmer – and several manual mowers. The team performs the grass-cutting task on about 5.5 hectares per hour on average, which means the entire process takes approximately 70 hours to complete along the runways. Although summer works are continuous and are performed according to a schedule, their actual duration is subject to the weather as well as air traffic. In the course of the grass-cutting effort, runway closure is usually required for a few hours. As a consequence, the number of aircraft movements above residential areas normally less affected by air traffic may increase temporarily. The schedule of works is kept updated on our website: https://www.bud.hu/budapest_airport/felelossegvallalas/kornyezetvedelmi_felelossegvallalas/zajvedelem/karbantartasok_utemezese We are asking for residents’ patience and understanding!

Közzétette: Budapest Airport – 2020. július 24., péntek