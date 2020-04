A vuhani labor nem is tudna koronavírust fejleszteni

A vuhani labor nem is tudna koronavírust fejleszteni

A labort vezető professzor elutasítja a vírus forrására vonatkozó összeesküvés-elméleteket.

A vuhani virológiai laboratórium vezetője szerint minden alapot nélkülöz, hogy tőlük származna az új koronavírus. A Reuters hírügynökségnek Jüan Csi-ming azt mondta, továbbra sincs meggyőző válasz arra, honnan ered a világjárványt okozó SARS-CoV-2 koronavírus. Az összeesküvés-elméletek hívői szerint a világszerte több mint 200 ezer áldozatot követelő járvány onnan szabadult ki, hiszen Vuhanban elsőként azonosították a vírus okozta Covid-19-et.

Bár tudományos körökben konszenzus van arról, hogy a koronavírus valamilyen állattól származik, a laboratóriumi kreálás elmélete szárnyra kapott, amire ráerősített Donald Trump, aki a minap azt mondta, vizsgálják, hogy a vuhani laborból ered-e a vírus, emlékeztetett az MTI. Jüan Csi-ming szerint minden bizonyítéknak ellentmondanak azok rosszindulatú állítások, hogy a vírus a semmiből bukkant elő, ember alkotta volna.

A professzor a Reuters kérdéseire írt válaszában tudatta, az általa vezetett labornak nem áll szándékában megtervezni, kifejleszteni ilyen vírust, de nem is lenne rá képes.

A vírus genomjából kinyerhető információk arra utalnak, hogy a SARS-CoV-2 a természetből ered, denevérek, tobzoskák lehetnek a vírusforrások. Jüan Csi-ming szerint a fertőző betegségek több mint 70 százaléka állatoktól, főleg vadállatoktól származik. Az elmúlt években az emberek és vadállatok közti szoros kapcsolat, a klímaváltozás miatt már megfigyelhető volt ennek a kockázatnak a növekedése. A Reuters ezzel kapcsolatban megjegyzi, a kutatók szerint mind a hét ismert koronavírus denevérektől származik.

Jüan Csi-ming kizárta azt is, hogy laboratóriumából véletlenül szabadult ki a természetben élő denevérekből kutatás céljából kinyert vírus, mert nagyon komoly biztonsági előírások vannak, amelyeket szigorúan betartanak.

A Reuters felidézte, a járványok idején gyakran kapnak lábra különféle elméletek. A 2002-2003-as SARS-járvány idején orosz tudósok állították, hogy a betegség okozta vírus laboratóriumból származik. A ’70-es évek végén, a HIV/AIDS elterjedésekor egyes politikai csoportok hangoztatták, hogy kormányok szolgálatában álló tudósok kreálták a vírust.

Habár a vírus Vuhanban jelent meg – a Jüan által vezetett labor 16 kilométerre van az első gócként ismert hal- és húspiactól –, Kínában is keringenek összeesküvés-elméletek. Csao Li-lien kínai külügyi szóvivő múlt hónapban a Twitteren azt írta, a vírus az Egyesült Államokból eredhet, míg a kínai közösségi médiában az a híresztelés kapott lábra, hogy tavaly októberben a Vuhanban tartott Katonai Világjátékok révén jutott el a városba, az állami sajtó arról is írt, hogy Olaszországban már Vuhan előtt is megjelenhetett a kórokozó.

A professzor nem kommentálta az effajta elméleteket, de megjegyezte, még mindig nincs válasz a vírus eredetére, ez a kérdés tudományos szempontból nagy kihívás, és nagyfokú bizonytalanságot rejt magában. Kínát olyan vádak is érték, hogy alábecsüli a fertőzöttek számát, próbálja eltitkolni a betegség eredetét, de a kormány ezt elutasítja.

A Reuters ezzel összefüggésben arról is kérdezte Jüant, a vuhani laboratórium együttműködne-e a világjárványt érintő nemzetközi vizsgálatban. A professzor azt mondta, nem tud ilyenről, de a laboratóriumát rendszeresen ellenőrzik, elkötelezettek az átláthatóság iránt, minden rendelkezésére álló adatot a maga idejében megoszt a koronavírusról. Jüan Csi-ming reményét fejezte ki, hogy mindenki félreteszi az előítéleteit, hogy megállapthassák a vírus valódi eredetét.

Kína visszautasítja az amerikai vádaskodást A külügyi szóvivő szerint csak el akarják terelni a figyelmet arról, hogy az Egyesült Államokban nem megfelelően kezelték a járványhelyzetet.

Kiemelt kép: Az amerikai Allergiás és Fertőző Betegségek Országos Intézetében (NIAID) készült elektronmikroszkópos kép a SARS-CoV-2 nevű koronavírusról (zöld). MTI/EPA/NIAID/NIH