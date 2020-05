Hasznos funkciókkal okosította fel a mobilok kameráját a Google

Ha eddig még nem használta volna a Google Lens-t, még több jó oka lehet rá, újabb hasznos fejlesztésekkel bővült a képelemző technológiát használó alkalmazás. A Google dedikált Lens appján keresztül már lehetőség van arra, hogy a papírra írt jegyzeteinket befotózzuk a mobil kamerájával, majd a számítógépre továbbítsuk digitális jegyzetként. A képelemző a kézzel írt betűket másolható digitális szöveggé alakítja.

Segítséget kapnak a nyelvtanulók is:

ha az appnak a kamerán keresztül mutatunk egy táblát, jegyzetet, szöveget, az hangosan felolvassa nekünk.

Ez lehet egy utcán látott tábla, vagy könyvborító. Az új funkciók Androidon és iOS-en egyaránt elérhetők az alkalmazás legújabb kiadásával (igaz, iOS-re különálló Lens app nincs, ott a Google mobilappban kell keresnünk).

A Google 2017-ben mutatta be az okostelefonok kameráit „felokosító” Google Lens fejlesztést, ami az MI-t ötvözi a gépi látással. Ennek köszönhetően az androidos mobilok kamerái nemcsak arra képesek, hogy megértsék a fotó tartalmát, de hasznos információkkal is segítik a felhasználót. Többek közt arra is képes, hogy egy neten talált képen láható termékekhez hasonlóakat listázzon a webáruházak kínálatából.

(Kiemelt kép: GettyImages)