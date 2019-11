Megvannak a PlayStation Plus decemberi ingyen játékai

Nyakunkon az idei év utolsó hónapja, ami egyben azt is jelenti, hogy a PlayStation Plus előfizetők még kapnak 2019-ben két ingyen letölthető játékot, amikről a Sony tegnap este le is rántotta a leplet: december 3-tól a hatalmas mechekkel fűszerezett lövöldözős játék, a Titanfall 2 lesz elérhető PS Plus tagsággal, illetve a Monster Energy Supercross — The Official Videogame, ami főleg azoknak jó hír, akik szeretik a motoros száguldozást és a látványos mutatványokat.

Ha pedig valaki elfeledkezett volna a novemberi játékokról, azoknak jó hír, hogy a Dark Souls-játékok ihlette Nion, és a horror műfaját erősítő Outlast 2 december 2-ig még szintén ingyen letölthető programok, szóval élő PlayStation Plus előfizetéssel még simán pótolható a mulasztás.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.