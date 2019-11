Öt különböző Samsung Galaxy S11 mobil érkezhet jövőre

A Xiaomi Redmi Note 8-nál jobb telefont most nem talál 60 ezer forint környékén

A Samsung idénre már letudta a legfontosabb mobiltelefonjait, hiszen tavasszal bemutatták az S10 termékcsaládot, augusztusban pedig a Note10 készülékeket. A dél-koreai gyártó pedig már javában dolgozik a jövőre érkező csúcsmodelleken, és a hiteles forrásairól híres Evan Blass a Twitteren már meg is szellőztetett néhány érdekességet a Samsung Galaxy S11 mobilokról. Amennyiben az információk valódiak, úgy a telefon három méretben lesz kapható: lesz 6,4 hüvelykes modell (az S10e udtódja), a sima Galaxy S11 már 6,7 hüvelykes lehet, míg a Galaxy S11+ 6,9 hüvelykes méretben kerülhet a boltokba.

Ez persze még csak három telefon, de a pletyka szerint a Galaxy S11e-ből és a Galaxy S11-ből lesz 5G chippel szerelt változat is, a Galaxy S11+-ról pedig azt állítják a belsős források, hogy nem is lesz belőle sima LTE-s változat, csak 5G-s kivitelben lesz kapható – így jön ki az öt különböző készülék. Hogy ezekből az értesülésekből mennyi információ valósul majd igaznak, az csak 2020 februárjában fog kiderülni, hiszen a Samsung hagyományosan ilyenkor jelenti be az S-széria legújabb modelljeit.