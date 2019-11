A Xiaomi Redmi Note 8-nál jobb telefont most nem talál 60 ezer forint környékén

A Redmi Note 8 az aktuális Xiaomi slágertelefon, ami képes lehet mindenki igényét kielégíteni. A keveset költők hajlandóak egy kicsit többet áldozni rá, míg a csúcsmobilra áhítozók hajlandók leadni az igényeikből az alacsonyabb árért cserébe. A tökéletességre törekvés hagyományát a 8-as széria sem töri meg, pokoli jó telefon, gyors, jól néz ki, mindene a helyén van, és már a megjelenés után egyből elérhető 60 000 forintért – döbbenet, hogy ez a telefon mit kínál kevesebb, mint 200 dollárért.

Szeretjük a Redmi Note termékvonalat, hiszen a kiegyensúlyozottság mintapéldájának tartjuk: az ide tartozó készülékeknek nem üt szíven az ára, elég jó a hardverük, és semmilyen idegesítő tulajdonságuk nincsen, miközben egy csomó szívmelengető aprósággal örvendeztetnek meg. Nincs ez másképp a nyolcadik generációs modell esetében is, hiszen a nem is olyan régen piacra dobott Xiaomi Redmi Note 8 is kiváló telefon lett – nem hibátlan, de legalább nem lengi körül a tökéletesség unalmassága.

Ami nem nyerte el a tetszésünket, az a méret: túl vaskos a készülék, ha pedig feltesszük rá a gyári, átlátszó szilikon tokot, akkor nem tudunk úgy leguggolni, hogy a farmerzseben keresztül ne nyomná a combunkat. Az anyagminőségre ugyanakkor nem lehet panasz, a színe is nagyon rendben van, az pedig kifejezetten jól néz ki, ahogy játszik rajta a fény, és a kék szépen átmegy sejtelmes lilába. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a kijelzőt szépen beledolgozták az előlapba, káva szinte nincs is.

A hátlap négy kamerája egymás alatt kicsit fura, ki is emelkednek a síkból, viszont a tok pont olyan vastag, hogy egy vonalba hozzon mindent. Alulra került a jack dugó és a Type-C port, felül ott az infra, hátul pedig egy ujjlenyomat-olvasót is találunk. Apró figyelmesség, hogy a szilikon tokon van egy kis zárókupak, ami a töltőcsatit védi a koszolódástól. Amit még érdemes tudni, hogy a gyári töltő csak 2A 5 V-ot tud, így ha valaki kihasználná a 18 wattos gyorstöltést, annak muszáj beruházni egy bikább variánsra.

És akkor a kínaiak szétválasztották a tengert

Hova kell elhelyezni a Redmi Note 8-at? A középkategória közepére: 60 000 Ft-ba kerül, ez a fele az aktuális Xiaomi csúcsmodellek árának, míg a gyártó legolcsóbb telefonja ennek a harmada. Alapból 200 dollárért olyan sokat nem várnánk, de a Redmi Note széria most is

rácáfol a „kompromisszumokat kell kötni” frázisra.

Hardver terén egy Snapdragon 665-ös processzort kapunk, ami bőven elég a játékok 99%-ához, de egyáltalán nem ez a pláne ebben a lapkában, hanem a CPU+GPU páros közös fogyasztása. A 4000 mAh-s telep négy napra, vagyis 96 órára elegendő, átlagos használat mellett. Nekünk három nap után kellett 25%-ról töltenünk, miközben előfordult, hogy három órán keresztül folyamatosan használtuk a GPS-t. De még egy 35 kilométeres túra sem tudta lemeríteni, pedig ehhez társult 6 óra autózás bekapcsolt kijelzővel, ami 8 órányi erdőben kóborlással 14 órára növekedett, folyamatos műholdas helymeghatározás mellett.

A memória és a háttértár leosztás többféle lehet, például 4/64-es vagy akár 4/128-as is, és a ROM minden esetben tovább bővíthető, hiszen a SIM-ek mellett SD kártyát is fogad a telefon tálcája. Van 6 GB memóriával szerelt modell is, ami meggondolandó választás, bár 4 GB-tal is teljesen gördülékenyen fut a MIUI 10.3 kezelőfelület és az Android 9 operációs rendszer.

A kijelző tetszetős, bár ebbe az ársávba még nem fér bele az AMOLED, pedig azzal a megoldással nyerhetnétek újabb félnapnyi üzemidőt. A Redmi Note 8-on egy 1080×2340 pixel felbontású, 6,3 hüvelykes panelt találunk, remek érintésérzékenységgel, jó fényerővel, és rendben vannak a betekintési szögek is, a védelemről pedig Gorilla Glass 5 felületkezelés gondoskodik.

A képernyő/előlap arány 90 százalékos, szenzorszigetből csepp alakút kapunk, amiben egy 13 megapixeles, szépítő funkcióval ellátott kamera kapott helyet. A hátlapon egy fél pókot rejtettek el, hiszen négy szenzor néz vissza ránk. Nézzük is sorban, hogy pontosan mit tudnak ezek az egységek:

120 fokos széleslátószögű lencse, amely torzításmentes képeket készít (0,6x néven keressétek)

48 megapixeles főkamera (4:3-as képarányú, 8000*6000 pixeles fotókat készít)

portrémód elmosott háttérrel, nagyon alacsony apertúra értékkel

2 cm-es szupermakró, vagyis közeli tárgyak fényképezéséhez használható optika

A telefon normális fotókat készít, de a teljesítmény kimaxolásához sok kreativitás és megfelelő téma szükséges. Az elkészült fotók élesek, kromatikus aberráció nincs, erős ellenfényben viszont tapasztalható kiégés. A színek élénkek – helyenként túlzottan is –, a kreatív módok pedig jól használhatóak. A kategória átlagánál jobb eredményeket értünk el, viszont a ködös tájjal már meg tudtuk szívatni a Note 8-at. Ezen a ponton érezhető igazán, hogy miért kell sokkal többet fizetni egy csúcskategóriás telefonért, a komolyabb darabok – például a Mi 9 – minőségben messze lepipálják ezt a mobilt.

A videókat már a Redmi Note 8 is 4K-ban készíti, és van elektronikus képstabilizálás, bár ez nem működik normálisan. Egy Gopro vagy egy Insta 360 One X ezt a dolgot sokkal jobban megoldja, hiába segít rá szoftveresen a Note 8, a kép pattog, az EIS-ből semmit nem érezni, ráadásul a videók is villognak. Szinte biztos, hogy ez szoftveres gond, ezért kicseréltük a Google Pixel kamera appjának portolt változatára, amit a Redmi Note 7-hez adtak. Ez megoldja a villogást, de a billegést nem, és ez rettentően idegesítő.

A végére hagytunk egy másik extrát, a hangot. A telefon hangszórója meglepően jó, egész élvezetes vele zenét hallgatni, legalábbis egy telefonhoz képest, és csak mono módban. Vicces funkció továbbá, hogy portalanításra is használható a membrán, hanghullámokkal fújja ki magából a koszt.

Összegzés

A Redmi Note 8 ideális termék: egy kicsit ugyan vastag, de hardver és szoftver szempontjából a kategóriáján belül egy közel tökéletes mobil, minden földi jóval teletömve. Az üzemideje is döbbenetes, 3-4 napot is kihúz egyetlen töltéssel. Videózásra ugyan alkalmatlan, a kijelzője viszont jó, és olyan aprósággal könnyíti meg az életünket, mint az infra port, a mobilokról lassan eltűnű jack dugó, a gyorstöltés, a duális SIM melletti micro SD, a jó hang és a gyors rendszer.

Ez a telefon bizonyos értelemben öngól a Xiaominak, hiszen miért venne bárki ugyanennyiért Xiaomi Mi A3-at? Ti se tegyétek, vigyétek haza a Note 8-at, mert 57 000 forintért nincs jobb telefon a piacon, 70-ért pedig van már 6 GB/64-GB-os verzió is. Aki pedig a hazai beszerzést preferálja, annak ott a Xiaomishop 73 000 forintos ajánlata, 2 év garanciával, magyar nyelvű támogatással és gyors szállítással egyetemben.