Hogyan ölhet meg a töltőre dugott telefonom?

Időnként hallani olyan szélsőséges esetekről, hogy a mobiltelefonok felrobbannak, égési sérüléseket, áramütéseket okoznak. Ez persze nem túl gyakori, ráadásul van néhány dolog, amire ha figyelünk, elkerülhetjük az ilyen szituációkat. Egy tanács a sok közül: ne aludjunk együtt a telefonunkkal!

A világon több milliárd okostelefon van használatban, amelyek rendeltetésszerű használat mellett nem okoznak semmilyen balesetet. Ennek ellenére időnként szélsőséges történetek hallhatók felrobbanó, égési sérüléseket, áramütéseket okozó mobilokról. Legutóbb egy fémkeretű ágyban fekvő thaiföldi tinédzsert rázott halálra az áram, aki a mobilját egy sérült hosszabbítóval csatlakoztatta hálózatra.

Szintén idén történt, hogy egy 14 éves lánynak alvás közben robbant fel a töltőre dugott mobilja, néhány éve pedig egy nőt ért végzetes áramütés, miközben hívást fogadott egy töltőre helyezett iPhone-ról. Ezeknek az eseteknek a közös vonása, hogy valamilyen hanyagság állt a tragédia mögött, az érintettek jellemzően nem eredeti, hanem utángyártott vagy sérült kábeleket használatak.

Dr. Carissa Bunke, az Ann Arbor-i C.S Mott gyermekkórház rezidense idén tett közzé egy tanulmányt, amit a kutatótársaival közösen a telefontöltők kevésbé ismert veszélyeiről készítettek. Az Annals of Emergency Medicine tudományos szaklapban megjelent tanulmány kiemeli, hogy a nem megfelelően tesztelt, külső cégek által gyártott töltőknél nagy az esély az elektromos feszültségből fakadó sérülésekre. A publikáció szerint a telefontöltők működése adott mennyiségű elektromos áram zárt átvitelén alapszik, viszont ha ez a rendszer mégsem kellően zárt, az áramütést vagy égési sérüléseket eredményezhet.

Bár a mobilok akkumulátorai kifejezetten alacsony feszültséggel működnek, a töltőre dugva magasfeszültségű forrásra csatlakoznak, ami bizonyos körülmények között – például rövidzárlat vagy különféle feszültségingadozások esetén – veszélyes lehet.

Az égési sérülések akár másodfokúak is lehetnek. Korábban egy 19 éves lány nyaka égett meg, amikor véletlenül ráfeküdt a konnektorba dugott töltőzsinór szabad végére, és ehhez ért hozzá az általa viselt fém nyaklánc, amelyen keresztül a töltőből származó töltés hatására sérülés keletkezett a testén. Mint később kiderült, ő is egy utángyártott, nem eredeti iPhone-töltőt használt. Egy alabamai férfi 2017-ben hasonlóan járt, miután a töltője hozzáért a nyakláncához.

Hogyan halhatunk bele?

Az égési sérüléseknél sokkal súlyosabb következménnyel járó, olykor halálos kimenetelű esetek is előfordulnak, ám abban már több tényező játszik szerepet, ha végzetes erejű feszültség éri a testet.

„Egy jó autóval is meg tudjuk ölni magunkat, ha kisipari, utángyártott féket rakunk bele. Amikor valaki súlyos balesetet szenved egy autóban, annak általában nem egyetlen kiváltó oka van, inkább figyelmetlenségek és nem megfelelőségek sorozatáról lehet beszélni. Akkor történik meg a nagy baj, ha a sofőr nem vitte el a féket ellenőriztetni, nem volt bekötve, és nem volt megfelelő légzsák az autóban, és, és… tehát problémák garmadája kell hozzá” – mondta el a 24.hu-nak Dr. Boross Norbert, villamosmérnök. A szakember szerint a mobilokkal kapcsolatos áramütések is általában több tényezőre vezethetők vissza, jellemzően a hálózati, erős és gyengeáramú rész közti átvezetésnél van valami hibás működés, például az, hogy tákolt, barkácsolt hosszabbítót használ a delikvens.

Hogy mekkora feszültség halálos az emberre nézve, az attól is függ, hogy gumipapucsban áll-e az illető, vagy épp zuhanyozik, teljes teste felületével érintkezik-e

– magyarázta nekünk a szakértő. A szabványértéket 50 V-ban határozták meg váltakozó áram esetében, efölött már számolni kell az áramütés veszélyével. Alapból egy mobiltöltő nem tud ilyen mértékű áramot átvinni, de elképzelhető olyan primitív, barkácsolt eszközök használata, aminél ez megeshet – mondta el Boross Norbert.

Bunke és kutatótársai is kiemelik tanulmányukban, hogy még az alacsony feszültségű eszközök is okozhatnak súlyos áramütést, amennyiben elég magas ahhoz a töltés. A Nanyan Technological University áramköri rendszerekkel foglalkozó kutatója, See Kye Yak szerint önmagában egy okostelefon nem okoz áramütést, de ha töltőre van dugva, ott már más a helyzet. Ha maga a töltőkábel, az adapter vagy a használt hosszabbító vezetékei hibásak, előfordulhat áramütés.

Mindig eredeti alkatrészeket válasszunk!

– A fenti balesetek gyári alkatrészek használatával nem fordulhatnak elő – mondta el nekünk Gerébi Attila, a budapesti AppSolute Apple szerviz és DJI drónszerviz szakértője. – A gyári telefontöltőknek egyszerű a feladata, a hálózati 230 V-os váltóáramból stabil 5 V egyenáramú feszültséget kell előállítania. Ha valamilyen véletlen folytán a DC (egyenáram) elektronikánál, vagy a kábelnél sérül valami, akkor ez lehet zárlat is. Ilyenkor az elektronikában lévő biztosító alkatrész azonnal elég, így megszűnik a további áramellátás.

5 V feszültség semmiképp nem elég arra, hogy égési sérülést szenvedjen bárki is. Ez akkor sem lehetséges, ha extrém körülmények között a kádban velünk együtt megmártózik a telefon is.

A nem eredeti töltők esetében sajnos több olcsóbb terméket gyártó cég az egyszerűségre és az ár minimalizálására törekszik. Ez egy kiegészítő esetében azt is jelentheti, hogy semmilyen védelmet nem raknak a DC áramkörbe, ezért ha zárlat keletkezik, akkor valamelyik alkatrész

addig fog melegedni, amíg szénné nem ég.

– Mivel a telefonban az akkumulátor egy 3,7 V-os lítium-polimer cella, nem beszülhetünk súlyos feszültségekről. Balesetnél előfordulhat, hogy valami átszúrja a telefonban az akkumulátort, ezért a lítium cellában elindul egy láncreakció, ami égni fog, de az már égési sérülés – mondja Gerébi.

Mit ne csináljunk?

Boross Norbert is kiemelte, hogy a távolkeleti, utángyártott dolgokkal vigyázni kell, ezek nem véletlenül nem kerülnek nálunk hivatalosan forgalomba. A készülékünkhöz ne használjunk törött, sérült állapotú töltőkábelt, ez rosszat tesz az eszköznek is, mindig csak ellenőrzött minőségű, eredeti elektronikai eszközöket és kiegészítőket válasszunk. Emellett ne aludjunk a telefonunkkal, és ne hagyjuk konnektorba dugva a töltőt, amikor épp nem használjuk.

A felrobbanó, kigyulladó mobilok esetében általában a készülék lítiumion-akkumulátora a ludas. Műszaki hiba vagy mechanikai sérülés esetén az akkumulátor cellájából nagyon rövid idő alatt felszabaduló energia jelentős hőfejlődéssel jár. Minél magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje, annál több energia, ezen belül hőenergia szabadul fel, a hőmérséklet akár a több száz Celsius-fokot is elérheti. Ez a hőmérséklet pedig alkalmas arra, hogy meggyulladjon a készülék környezetében lévő éghető anyag. A hőmérséklet miatt megnövekedett nyomás pedig szétfeszíti az akkumulátorházat.

A katasztrófavédelem 2017-ben figyelmeztetést adott ki, miután egy dunaújvárosi férfi kezében felrobbant egy mobil. A közlemény szerint a tűzesetek és sérülések elkerülése érdekében fontos, hogy

a készüléket mindig a gyártó által biztosított saját tartozékkal töltsük, majd válasszuk le a töltőről, utóbbit pedig az elektromos hálózatról, ha az eszköz feltöltődött.

Fontos továbbá, hogy a feltöltött készüléket ne hagyjuk hosszú órákon át a töltőhöz csatlakoztatva. Töltés alatt lévő készüléket ne helyezzük olyan felületre (párnára, takaróra, bútorszövetre), amelyen a megemelkedett hőmérséklet feltorlódhat, és a készülék hűtése a környező levegő által nem lehetséges.