A Xiaomi Redmi 8 az eddigi legjobb belépőkategóriás, azaz 50 ezer forint alatti okostelefon

Remek külsővel érkezett a Redmi 8, a Xiaomi első igazán vállalható belépőkategóriás telefonja. A készülék elhagyta a legtöbb korlátozó tényezőt, már van belőle 4 GB/64 GB-os variáns, szép a kijelzője, kapott gyorstöltést és kifejezetten sokáig bírja egy szusszal. Az ára pedig meglepően alacsony, itthon a 4 GB RAM-mal szerelt modellre már 49 900 forintért le lehet csapni.

Nagyon vártuk már, hogy a Xiaomi 8-as szériájának következő darabját is a kezeink közé kaparinthassuk. Még ki sem hűlt a Redmi Note 8, már vettük is magunkhoz a sima Redmi 8-at. Számunkra ez az első élhető telefon az olyan túlontúl kilúgozott készülékek után, mint a Mi Play, a Redmi 7A vagy a Redmi Go, amikről csak összeszorított fogakkal tudtunk valami jót mondani, vagy úgy se.

A Redmi széria mindig az elérhető „jótelefon” kategóriát képviselte, de a kinézetére eddig nem nagyon fordított figyelmet a gyártó. A Xiaominak volt egy „pre” korszaka, amikor minden kütyüt fehér dobozba raktak, és a Kínában divatos ezüst, arany, rózsaszín kombót erőltették feketével kiegészítve. Szerencsére rájöttek, hogy nemcsak a hazájukban veszik a telefonokat, hanem Indiában és Európában, így érdemes a szélesebb rétegek igényeihez igazítani a mobiljaik külalakját.

Ez sikerült, a Redmi 8 dizájnja ütős, a vörös festés nagyon szép, ahogy a kamera körüli fekete betétet is. Az összes konkurenst veri a külcsín, a kijelző csepp alakú szenzorszigete integráns része az előlapnak, és a vastag kávának is búcsút inthetünk, ráadásul a készülékház is vékony. Máshol sem találtunk csorbát: alul ott a jack és a gyorstöltéshez szükséges Type-C port, felül pedig ott az elmaradhatatlan infra port.

Az olcsósított mobilok ismertetőjele általában a filléres ujjlenyomat-olvasó száműzése, de a Redmi 8 ellentmond ennek a trendnek, a hátlapon ott a szenzor a két kamera alatt. A használhatóságot nagyban javítja, hogy a tálca 2 SIM-et és 1 microSD kártyát is fogad. Tok alapból nem jár ehhez a modellhez, és a gyári töltő teljesítménye is csak 5V 2A, miközben a mobil 18 W-os gyorstöltéssel van felszerelve.

Úgy szeretünk, ahogy vagy

A kijelző is kísértetiesen hasonlít a Redmi Note 8-on található megoldásra, de mégsem ugyanaz, hiszen a tesztalanyunknál a képernyőnek kisebb a fényereje és egy picit rosszabbak a betekintési szögei is. Az alsó-középkategóriába még mindig nem szivárgott le a Full HD kijelző, így a 6,22 hüvelyken csak 720*1520 pixel kapott helyet, ennyit nyújt az IPS panel. A kép szép, jók a színek, de az automatikus fényerőszabályozás lassan követi le a külvilág történéseit, így néha kézzel kell rásegíteni a folyamatra.

A hardver ebben az árkategóriában remek: 4 GB RAM, 64 GB háttértár, amit egy szupertakarékos Snapdragon 439 processzor egészít ki, méghozzá egy nem különösebben játékkompatibilis Adreno 505-ös grafikus chippel karöltve. A Redmi sosem lesz gamer mobil, inkább az alacsony fogyasztáson van a hangsúly, mintsem a lövöldözésen. Azért minimális teljesítményű játékokat így is elfuttat, de az Asphalt/Iron Blade/Call of Duty/PUBG jellegű játékokkal nem nagyon éri meg próbálkozni.

Bár nem vártunk magas pontszámokat, lefuttattuk a szokásos tesztereket. Antutun 95 000 pontot ért el a mobil, látszik, hogy a proci és memória felfelé, a GPU lefelé viszi az átlagot. A T-rex teszt 35/23 FPS értéke a régebbi Note-okat idézi, de a 200 MB/s körüli írási sebesség rendben van, a Xiaomi nem követte el azt a hibát, amit a noname gyártók, azaz nem rontották a rendszer teljesítményét egy lassú háttértárral.

Éppen ez a legjobb a telefonban: nincsenek idegesítő belassulások, a MIUI 10 és az Android 9 gyors, ráadásul folyamatosan jönnek rá a frissítések, látszik, hogy van háttértámogatás a készülék mögött. Túl sok újdonságra nem kell számítani, a szokásos xiaomis rendszer funkciói bújnak meg a menük között, amelyek még így is bőven túlmutatnak a stock operációs rendszerek képességein.

Ennél is jobb hír, hogy aksi terén sem spórolt a gyártó: az 5000 mAh-s akkumulátor jelenleg az egyik, ha nem a legnagyobb a Xiaomi telefonok között. 5 órányi túrával és 3 órás kocsikázással, folyamatos GPS használat mellett 27%-kal tudtuk lejjebb vinni a töltöttséget, ami főleg annak fényében komoly fegyvertény, hogy egy régebbi mobil már ettől is elájult volna. Videót nézni is a végtelenségig lehet vele, 2%-ot csökkent a töltöttség az egyórás Gandalf feat. Epic Sax Guy videó alatt, alacsony fényerőn.

A szokásos, ámbátor ritkán használt szenzorarmada is rendelkezésre áll, iránytű, pedométer, giroszkóp, fényérzékelő szenzor, GPS, FM rádió és az ujjlenyomat-olvasó a kipipálható tételek közé tartozik, ellentétben az NFC-vel, a barométerrel és a duális WiFi-vel. Ez az utóbbi a legfájdalmasabb, csak a 2.4 Ghz-es sáv használható, és a méréseink szerint nem is túl nagy az áteresztőképessége.

A kamerából egy 12 és egy 2 megapixeles egységet kapunk, és nem tudunk ódákat zengeni róluk. A legnagyobb kínunk az, hogy gyakorlatilag semmi nem vehető ki, ami 20 méternél messzebb van, egy fa egy temperafolt a festményen, az ellenfénnyel pedig semmit nem tud kezdeni a rendszer. Hátfényben közelről egészen jó képeket lő, a színhelyesség is rendben van, tehát egy kis odafigyeléssel egész tűrhető fotókat lehet készíteni. Itt jön ki a Note 8 előnye, amennyivel drágább, annyival jobb is, amit készít.

A videó fronton viszont sehogy nem tudtunk értelmes felvételeket készíteni. Az 1080p/30 fps felbontást mam már egy 3000 forintos kamera is tudja, stabilizálás nincs, de színek és részletesség sem, így nem sok értelme van a Redmi 8-cal mozgóképet felvenni. A fenti videón „látható” természeti szépségeknek a valósághoz nem sok közük van, nem jön át a fény-árnyék játék az erdőben, nem élvezhetitek az írottkői kilátóról elétek táruló látványt sem. De hát ez a telefonkategória nem is erről szól, hanem arról, hogy kevés pénzért egy használható készülék kerüljön a kezünkbe.

Összegzés

Olyan értékelni a Redmi 8-at, mint amikor a világ második legjobb műugrójának kell pontokat osztani, aki csak egy versenyszámban gyengébb az első helyezettnél. Itt egy 10-es, ott egy 9-es pontszám, és ez így megy addig, amíg el nem érünk a kamerákig. Viszont emiatt aligha fog bárki panaszkodni, mikor megveszi ezt az alsó-középkategóriás Xiaomi telefont. A pozitív serpenyőben ugyanis ott van a sok memória és háttértár, gyors, hibamentes rendszer, a szuper takarékos processzor, a nagy akkumulátor, a dögös kinézet és az alacsony ár. A hazai ár 49 900 Ft, magyar számlával, támogatással és gyors szállítással, míg a hongkongi 45 800 forint, áfa- és vámmentes EU Priotity Line-nal.