Sötétség borul az Office programokra is

Már a Microsoft Word, PowerPoint, Excel és Outlook programok is támogatják a sötét módot (dark mode) az iOS 13-at és iPadOS-t futtató eszközökön, ami jó hír lehet azoknak a munkamániásoknak, akik éjszaka is pörgetik a táblázatokat. Az új kezelőfelületet először a OneNote nevű digitálisjegyzet-készítő app kapta meg október 15-én, szúrta ki a MacRumors, ezt követi most a sorban a többi népszerű szerkesztőprogram is.

A Microsoft hivatalos közleményben is tudatta a jó hírt, kiemelve, hogy a dark mode könnyebb olvashatóságot garantál, amennyiben rosszabb fényviszonyok közt, vagy sötétben használjuk az alkalmazásokat.

#RT MacRumors: Perhaps fittingly, Microsoft updated all of its Office iOS apps overnight to support Dark Mode: https://t.co/cugpj5rvni pic.twitter.com/n6EAVTFRL7 — Bill Hart  (@bhart62) October 15, 2019

Az első visszajelzések szerint viszont nem minden felhasználó maradéktalanul elégedett, az Excel esetében például ugyan a menük és gombok feketében jelennek meg, de a cellák továbbra is fehérek, ami zavaró kontrasztot eredményez. Hasonló a helyzet a Word dokumentumokkal is. A Microsoft remélhetően a vélemények alapján a jövőben fontolóra veszi a még kevesebb fehér használatát.

Az Office programok sötét módjának engedélyezéséhez először is frissítsük az appokat, majd az iOS rendszerbeállításai közt aktiváljuk a dark mode-ot, ezután az alkalmazások is automatikusan igazodnak a választott témához.

Bemutatkozott az iOS 13 Az Apple lerántotta a leplet a friss mobilszoftverről.

(Kiemelt kép: AFP)