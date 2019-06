Bemutatkozott az iOS 13

Az Apple-nek is fájni fog a Huawei-ellenesség

Az Apple idei WWDC nevű fejlesztői konferenciáján szerencsére most nem nyújtották rétesztészta hosszúságúra a bevezetőt a főattrakció, az iOS 13 előtt. A mobilszoftver következő verziójának újdonságai nem okoztak túl nagy meglepetést: ahogy eddig sejteni lehetett, érkezik a rendszerszinten használható Dark Mode (Sötét mód), aminek örömére stílusosan a Depeche Mode – Black Celebration című slágere is elhangzott, bár jómagam jobban díjaztam volna valamilyen black metál nótát, ha már a sötétséggel hódítanának a cupertinóiak.

A sötétedés pedig tényleg minden elemre kiterjed majd, egészen az értesítésekig. Az elmúlt hónapokban többször is cikkeztünk arról, hogy egyre több fejlesztő húz sötétített kezelőfelület alkalmazására, főleg az üzemidő-kímélő, jótékony hatása miatt.

Ahogy Craig Federighi, szoftverfejlesztésért felelős alelnök hangsúlyozta: a fejlesztés során kiemelt fókuszt kapott, hogy az új szoftver a gyengébb teljesítményű iPhone-okon is jól optimalizáltan fusson a minél jobb teljesítmény érdekében. Valószínűleg tanultak azokból a korábbi kellemetlen esetekből, amikor is az új iOS-verziók láthatóan lelassították a régebbi eszközöket. A cég ígérete szerint a FaceID is fürgébbé válik: 30 százalékkal gyorsabban ismeri fel a felhasználó arcát, míg az appok fele annyi idő alatt elindulnak majd. A frissítési csomagok átlagosan 60 százalékkal kisebbek lesznek, így hamarabb települnek az eszközre.

Kevésbé egetrengető, de hasznos apróság az új swiping (húzogatós) billentyűzet, ami a már meglévő virtuális billentyűzetbe épül be, ezzel felzárkózva a SwiftKey, Swype, vagy Gboard által nyújtott lehetőségekhez. Az Apple a saját megoldását “Quick Path” névre keresztelte el.

Hosszú idő után frissítést kap az Emlékeztetők (Reminders) app, nemcsak külsejében változik, de számos új szűrési lehetőséget ad a felhasználónak az elvégzendő feladatok rendszerezéséhez, átlátásához. Ezt megfejelték némi mesterséges intelligenciával is, aminek köszönhetően elég pár betűt begépelni ahhoz, hogy az app automatikusan fejajánlja, hogy adott tevékenységet mikorra ütemeznénk a legnagyobb valószínűséggel, mindezt a korábbi emlékeztetők alapján.

Az Apple saját térképe kétségbeesetten próbál felzárkózni a Google Mapshez: a fejlesztők elmondása szerint az iOS 13-ba bekerülő Apple Mapset a semmiből építették fel újra, és egy sokkal átfogóbb rendszert sikerült így elérniük, amiben elérhetővé tettek egy új módot is, gyakorlatilag az utcanézegetős Street View (Utcanézet) mását, ami viszont első blikkre könnyebben használhatónak tűnik, mint a Google-é, a kérdés, hogy lesz-e benne elég adat az utcákról. A cég elmondása szerint az idei év végére térképezik fel az Egyesült Államokat, majd később a világ többi részét is.

A Messages app a WhatsApphoz és Facebook Messengerhez hasonlóan profilképekkel bővül, ami a névjegyünknél megjelenik. A profilképeknél egyébként nem kell ragaszkodni a fotónkhoz, mert ott lesznek a Memojik, amiket már tényleg részletekbe menően szabhatunk testre, többek közt mindenféle sminkkel, és a beszélgetésekben is használhatjuk a kis figurát matricaként – feltéve, ha Apple A9 chipet használ az eszközünk.

Az iPhone-ok képkezelője, a Photos még több beépített filtert kap, az áttekintő nézet átláthatóbbá válik, és tádámm: a videók elforgathatók lesznek. Bekerül egy új portrémód is, amivel még alaposabban, már műtermi szinten lehet állítgatni a felvétel tulajdonságait.

A privátszféra még mindig nyerő

Természetesen nem múlhat el Apple-esemény anélkül, hogy a cég ne hangsúlyozná a privacy, azaz a magánszféra fontosságát. Ezen a téren is előrelépések történtek, meglehetősen üdvösek: a felhasználó a jövőben megadhatja, hogy csak egyszeri alkalommal biztosít hozzáférést adott alkalmazásnak a helyadatokhoz, amivel megelőzhető a későbbi folyamatos követés az app használatán kívül.

Ennél is okosabb megoldás, hogy a Facebook bejelentkezős gombjának mintájára pedig a fejlesztők beépíthetik alkalmazásukba a “Sign in with Apple” gombot, aminek köszönhetően az Apple beléptetőrendszere minden egyes külsős fiókhoz egy új e-mail címet generál, ezzel megakadályozva, hogy az appok hozzáférjenek a felhasználó valódi e-mail címéhez, és azt mondjuk később spamekkel bombázzák.

